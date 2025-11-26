日圓疲軟擔憂超越政治壓力 傳日銀最快「這時」升息

日本首相高市早苗（右）與日銀總裁植田和男（左）日前舉行會談。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，日本央行（日銀，BOJ）正準備最快於下（12）月政策會議升息，而讓日銀重拾先前的鷹派論調，主因是市場對於日圓大幅貶值的擔憂再次浮現，而要求央行維持低利率的政治壓力也隨之減弱。

《路透》報導，2名知情人士透露，過去1週，日銀傳遞的訊息出現了變化，將重點從先前對美國經濟的擔憂，重新轉移到日圓疲軟帶來的通膨風險上，旨在提醒市場12月升息的可能性仍然存在。日銀重新轉向鷹派立場，也與首相高市早苗（Sanae Takaichi）與日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）上週舉行的一次重要的會談有關，這次會晤似乎消除了新政府對於升息的直接反對意見。

知情人士表示，日銀會在12月升息，還是會等到1月再升息的決定仍難以預料，因為美國聯準會（Fed）的利率決策也將影響日圓走勢。美國FOMC（聯邦公開市場委員會）將在12月9日、10日召開貨幣會議，日銀則將在同（12）月18日、19日進行會議。

知情人士稱，包括總裁植田在內的多名官員近期的發言反映出，日銀內部愈來愈普遍地認為，日圓疲軟已經成為一個趨勢，並可能比以往更能推高通膨。東京三菱日聯銀行（MUFG）策略師六車治美（Naomi Muguruma）表示，很明顯，日銀現在故意釋出訊號，以確保如果12月升息，不會讓市場感到意外。

《路透》調查顯示，略為過半的經濟學家預計日銀將在下次會議上升息。他們都預測，到明年3月，利率將上調至0.75％。

日銀政策委員會審議委員小枝淳子（Junko Koeda）上週表示，由於物價表現「相對強勁」，央行必須繼續上調實際利率。同為審議委員的增一行（Kazuyuki Masu）也在受訪時直言「升息的時機即將到來」，這番發言將5年期公債殖利率推至17年來最高點。即使是市場認為最鴿派的植田也在日前向國會表示，日銀將在即將召開的會議上討論升息的可能性和時機，這與先前沒有預測政策轉向時機的說法有所不同。

日圓兌美元匯率在上週跌至10個月低點，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）隨後做出口頭警告，並稱，自己對日銀的升息步調「沒有特別的異議」，政府和央行將密切關注市場動向。植田上週與高市會面後表示，首相似乎已經認可了日銀將逐步升息，以引導通膨平穩地達到2％目標的計劃。

三井住友信託資產管理公司（Sumitomo Mitsui Trust Asset Management）資深策略師稻留克俊（Katsutoshi Inadome）指出，日銀不會公開承認這一點，但升息確實可以協助阻止日圓貶值，高市和片山都沒有對日銀再次升息表達反對，這也增加了12月升息而不是等到1月的可能性。

