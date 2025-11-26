AI浪潮再釀裁員！HP宣布砍6000人 執行長預告：電腦恐漲價

擁抱AI代價，惠普全球大裁員10%。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮席捲全球科技業，卻也持續對就業市場造成衝擊。美國電腦與印表機大廠惠普（HP）週二（25日）宣布一項大規模重組計畫，預計在全球裁減約10%員工，人數恐達 6000 人。公司坦言，此舉是為了將資源轉向 AI 發展以提升效率，但也預警相關成本可能轉嫁給消費者。

據《法新社》報導，HP 在最新的財報會議中揭露，為了專注於採用 AI 技術以促進創新並提升客戶滿意度，公司計畫在全球裁減4000至6000名員工。HP 表示，這項以 AI 為核心的轉型計畫，目標是在2028會計年度結束前，每年為公司省下約10億美元（約新台幣313億元）的營運成本。

然而，轉型 AI 帶來的硬體成本壓力也隨之而來。HP 執行長羅雷斯（Enrique Lores）在接受《華爾街日報》訪問時透露，為了抵銷 AI 運算帶來的較高成本，公司計畫調漲電腦產品價格，同時也將與新的供應商合作以調整成本結構。

HP 的舉動反映了科技產業的廣泛趨勢：企業一方面投入鉅資開發 AI，另一方面則利用該技術削減營運成本。過去兩年來，包括 Google、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）等科技巨擘皆宣布裁員，理由多為需要重新分配資源至 AI 領域。產業分析師指出，AI 自動化對客戶支援（customer support）、內容審查、資料輸入以及部分電腦程式設計（computer programming）等職位的衝擊尤為劇烈。

PC銷售回溫 營收優於預期

在財務表現方面，HP 最新一季的淨利為7.95億美元，較去年同期的9.06億美元有所下滑。不過，受惠於個人電腦（PC）銷售回溫抵銷了印表機業務的衰退，該季營收成長4.2%至146.4億美元，優於分析師預期。

