羅唯仁被台積電提告「最慘下場」曝光！陸行之點出關鍵內幕

〔財經頻道／綜合報導〕在台積電（2330）服務21年的退休資深副總羅唯仁，近日爆出涉嫌竊取2奈米以下最先進製程技術相關機密資料，並在退休後轉赴競爭對手英特爾擔任執行副總裁，消息一出，引發外界關注。而台積電昨日（25日）已向台灣的智慧財產及商業法院提出訴訟，並提出違約賠償。知名半導體分析師陸行之對此事進行分析，認為羅唯仁可能會遭英特爾切割，而無法就職。

在台積電提起告訴後，陸行之在臉書發文，直言「神山終於不忍了」，他指出，還是要觀察台積電的提告是做做樣子？還是真的要幫股東們爭取權益？

不過，陸行之認為，目前羅唯仁看起來證據一堆躲不掉，現在變成「偷機密資料的大叛徒」，並點出至少梁孟松，蔣尚義離開台積電的時候，也沒有複印幾箱資料帶走，可以說羅唯仁對台積電數十年的貢獻一夕歸零。

陸行之話鋒一轉，點出還不曉得英特爾會不會來個大切割？還是出錢出力幫羅唯仁打官司？他分析，因為英特爾CEO陳立武已經誇口不會侵害台積電的智慧財產權，所以他覺得羅唯仁會被切割而無法就職。

陸行之稱，羅唯仁理論上在英特爾就職之前，也應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，若英特爾用了而受到牽連，可能產生法律問題，「到時候被告的就不是羅先生了」。

