國際油價跌不完！供過於求警報大響

國際油價週二（25日）收跌逾 1%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（25日）收跌逾 1%，此前烏克蘭暗示，美國政府近期加大外交施壓、試圖終結俄烏戰爭的行動，可能正在取得成果。若俄烏戰爭得以結束，西方對莫斯科能源貿易的制裁有望鬆綁，在市場普遍預期明年將出現供應過剩、商品價格承壓之際，這恐將再度使供給增加。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 0.89 美元、跌幅 1.5%，收在每桶 57.95 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌 0.89 美元、跌幅 1.4%，收在每桶 62.48 美元。

兩大指標油價盤中均觸及 10 月 22 日以來最低。

烏克蘭國安局長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）可能於未來幾天訪問美國，與美國總統川普敲定結束戰爭的協議。

然而，Onyx Capital Group 石油分析師海登布里菲特（Ed Hayden-Briffett）指出，俄羅斯強調不會讓任何協議偏離其既定目標太遠，這使油價跌幅受到一定限制，也加深外界對協議能否正式達成的疑慮。

瑞銀分析師史陶諾沃（Giovanni Staunovo）表示：「兩個人才跳得成探戈（比喻需要雙方共同參與才能發生），但俄羅斯是否同意，目前仍不明朗。」石油顧問公司 Ritterbusch and Associates 警告，終戰談判最艱難的部分尚未開始，雙方之間仍存在重大分歧，亟待彌補。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法