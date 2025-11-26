別踩雷！Costco科克蘭「這商品」買了必後悔 會員警告有食安疑慮

Costco會員點名，科克蘭預切火雞肉片買了必後悔。（擷取thetakeout）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）通常會推出深受顧客喜愛的產品，但並非總是如此，有時也會推出反應不佳的產品，如在熟食區的火雞肉片，被點名買了後悔不已，會員表示，肉表面有1層奇怪薄膜，讓人很不舒服、口感不如以前，還有人警告，食用這款火雞胸肉可能會導致食物中毒，尤其是當肉有異味時。

《thetakeout》報導，科克蘭預切火雞肉片近期在網上引發熱議，並被點名買後必後悔，建議不要購買，有會員推薦，若想買午餐肉，不妨以科克蘭黑森林火腿來取代預切火雞肉片。

報導指出，預切火雞肉片不值得買的原因不只1個，Reddit用戶反映，這種肉剛從包裝裡拿出來就黏糊糊的，肉表面還有1層奇怪的薄膜，讓人很不舒服。另1名顧客也表示，這種預切火雞肉很難從包裝中取出，它不是像通常那樣均勻地從包裝裡撕下來，而是會撕破，讓你的午餐三明治變得一團糟。

另有會員指出，這款熟食肉的質地很奇怪，比他們預期的火雞片更均勻、更光滑、食品中味道不如以前好，之前買過這款產品的顧客表示，它以前的味道和口感“就像是從感恩節火雞上切下來的一樣”，而不是“普通的熟食肉”。

不過，也有一些Reddit用戶認為Kirkland Signature預切火雞胸肉表面的粘液並非壞事，那只是冷藏後凝固在肉表面的多餘脂肪，有人建議，只要用平底鍋煎一下，就會發現這款預切熟食火雞味道鮮美。但也有人警告說，食用這款火雞胸肉可能會導致食物中毒，尤其是當肉有異味時。

不少顧客建議完全放棄Kirkland's的預切火雞，轉而到熟食櫃檯尋找更優質的火雞。Reddit用戶表示，如果讓櫃檯工作人員現場切片，熟食店的火雞味道會更好。還有人建議購買整塊未切片的火雞，這樣可以保持更長的新鮮度。

