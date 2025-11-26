黃金價格急拉穩到炸！分析師點出「關鍵」：短線還有戲

黃金價格週二（25日）走勢持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（25日）走勢持穩，此前美國零售銷售數據弱於預期，進一步強化交易員對聯準會（Fed）12 月將降息的預期。ActivTrades 分析師伊萬傑利斯塔（Ricardo Evangelista）指出：「在經濟不確定性持續、地緣政治震盪，以及市場對聯準會延續鴿派立場的預期等背景下，金價在短期內仍獲得支撐。」

現貨黃金報每盎司 4139.79 美元，幾乎持平，盤中一度升至 11 月 14 日以來新高，並在週一大漲近 2%，原因是部分美國聯準會決策官員暗示，支持在 12 月 9日至10 日的會議上，進行今年第3次降息。

12 月交割的美國黃金期貨收盤上漲 1.1%，報 每盎司 4140 美元。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「近期聯準會官員的鴿派談話重新點燃市場對 12 月降息的期待，而最新數據看起來並未改變這項預期。」

美國 9 月零售銷售增幅低於市場預期，結束先前一連串強勁成長的走勢；同時 9 月生產者物價指數（PPI）年增 2.7%，與 8 月的增幅相同。

CME Group 的數據顯示，市場目前押注聯準會下月降息的機率高達 85%，高於上週的 50%，並有 65% 的機率預期 1 月將再次降息。

