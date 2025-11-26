貝森特批聯準會利率系統「太複雜」 應簡化流程

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（25日）表示，聯準會（Fed）的利率管理體系舉步維艱，貨幣政策已經變得「非常複雜」，央行應該要「簡化」，並提到這是面試下一任主席的關鍵重點。

貝森特接受《CNBC》採訪時表示，自己一直在關注的標準之一是Fed各種政策工具之間的相互作用，由此可以發現聯準會已經變得「非常複雜」。聯準會已經帶領美國進入一個新體制，也就是所謂的「充足準備金」的體制，但現在看來，就準備是否真的充足而言，這種情況似乎正出現一些「裂痕」。

聯準會目前採取所謂的「充足準備金」策略來控制政策利率，這代表其資產負債表上持有大量國債，作為運作機制的一部份，Fed會向銀行存放在這裡放置的準備金支付利息，也會向貨幣市場基金暫時存放的任何現金支付利息。

然而，聯準會一直面臨著與管理6.56兆美元（約新台幣205.8兆元）資產負債表和金融體系流動性水準相關的嚴峻貨幣市場環境，而這種情況仍在持續。

Fed官員在上次政策會議上宣佈，他們將在12月停止縮減央行整體資產負債表規模，以確保流動性「充足」。自2022年6月以來，聯準會一直在縮減其資產組合，在此之前，由於疫情期間持有的公債和抵押貸款證券大幅飆升，聯準會的資產組合規模也隨之擴大。

貝森特表示，包括常設回購機制（Standing Repo Facility）在內，目前有這麼多機制和操作，因此他認為，聯準會必須簡化這些流程。但貝森特並沒有具體說明央行應該如何改革目前的運作方式。

貝森特一直對聯準會抱持批評態度，尤其關注龐大的資產負債表。該資產負債表主要由數兆美元的債券組成，購買這些債券的主要目的是為了穩定金融市場和刺激經濟。

貝森特和其他一些人，包括聯準會內部的一些人士認為，聯準會龐大的規模扭曲了市場價格水準。人們也對聯準會複雜的利率管理模式感到擔憂，這種方式依賴流動性工具，拋棄了近20年前金融危機爆發前高度管理的的體系。

貝森特也提到，Fed應該回歸幕後，並暗示央行公開發言的情況「過於頻繁」，需要讓各分行總裁停止發表這些「多餘的演說」。

儘管目前體系複雜，但他得到了政策制定者的廣泛支持，這在很大程度上是因為體系大部份功能都是自動運作，不像金融危機前的體系一樣不斷干預。與此同時，聯準會官員警告，任何試圖現有體系的行動都將帶來痛苦，因為這將需要大幅拋售Fed持有的國債和抵押貸款支持債券，這將導致實際借貸成本大幅上升。

