不買會缺、買了會虧 ! 記憶體漲價逼瘋手機廠 「苦主」邊賣邊流血

記憶體產品大漲，中、低階手機廠商陷入買則虧損、不買則缺貨的兩難境地。

〔財經頻道／綜合報導〕由AI需求引爆的記憶體供應鏈風暴，正在全面衝擊全球智慧手機市場。根據伯恩斯坦最新研究顯示，2025年第4季行動DRAM合約價季增30%-40%、NAND 也上漲高個位數百分比，預計這波漲勢將一路延燒到2026年上半年。

與過去純粹由供需循環主導的波動不同，此次漲價背後是 AI 引爆的歷史級需求。現今市場出現晶片廠暫停報價的狀況，讓手機品牌陷入「買就賠、 不買就缺貨」的惡性循環，而在這波漲價潮中，中、低階手機成為第一波受害者。

據報導，每台AI伺服器需要的DRAM是一般伺服器的8倍、NAND則是3倍。因此，三星與SK海力士將產能從利潤偏低的手機LPDDR，轉向毛利率高達50%-60%的HBM，導致手機用記憶體供應緊縮。

分析師指出，這波記憶體漲價潮中，中、低階手機成海嘯第一排，原因就是記憶體成本佔平均售價（ASP）的比例過高。

以2025年資料估算，iPhone 17 Pro Max 這類高階旗艦記憶體僅佔ASP的4%，即使DRAM價格上漲40%，對蘋果的衝擊微乎其微。而安卓高階小米17 Pro中，記憶體約佔7%，影響仍在可控範圍，預估毛利率將下滑2-3個百分點。

但如Redmi等中、低階機種，記憶體成本佔比超過10%，成為漲價衝擊的重災區。當記憶體價格大幅上漲。

專家指出，記憶體產品價格上漲，高階手機市場顯示出明顯的韌性。以蘋果來說，其憑藉生態與品牌溢價，吸收成本能力遠優於安卓陣營。小米靠高階轉型也得到緩衝，整體毛利對記憶體價格上漲的敏感度明顯降低。

報導指出，面對記憶體產品價漲局面還未見歇，手機產業正形成新的生存法則。高階化成為最有效的避震策略，而中、低階等品牌也將產品線推向更高價位段以抵禦成本壓力。同時，供應鏈掌控能力將成為決勝點。

歷史經驗顯示，每一輪記憶體漲價週期都伴隨著產業洗牌。在2017年與2023年的漲價潮中，部分中、小手機品牌因供應鏈弱勢而陸續退出，而大品牌的市佔率則持續擴大。如今在AI需求與產能重構雙重因素驅動下，「強者恆強」的趨勢可能比以往更加明顯。

