睽違14年！蘋果有望超車三星 重返智慧手機龍頭

蘋果有望在今年超車三星，睽違14年重返全球最大智慧手機製造商的寶座。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據市場研究公司Counterpoint Research表示，憑藉新款iPhone系列的成功，以及消費者升級設備的熱潮，蘋果（Apple）有望在今年超車三星（Samsung），自2011年以來首次重返全球最大智慧手機製造商的寶座。

《彭博》報導，蘋果在今年9月推出的iPhone 17系列在美國本土和另一個重要市場中國都取得大大的成功。研究人員表示，這些新機吸引了更多用戶升級手機，使得蘋果在這兩大市場的年銷售額都實現兩位數的成長。美中貿易緊張局勢緩和，以及美元貶值也提升了新興市場的購買力，蘋果同樣從中受益匪淺。

根據Counterpoint Research數據，新機銷售成長將推動蘋果在今年超越長期競爭對手三星，預計今年iPhone出貨量將成長10％，三星出貨成長則預計為4.6％。預計2025年整體智慧手機市場將成長3.3％，其中蘋果將佔據19.4％的市佔，這將是蘋果自2011年以來首次位居榜首。

Counterpoint Research分析師表示，除了iPhone 17系列在市場上獲得了極佳的反應之外，推動用戶升級的關鍵因素在於換機週期已來到轉捩點。在疫情期間購買智慧手機的消費者，現在正進入升級階段。除此之外2023年至2025年第2季期間，二手iPhone的銷量將達到3.58億，這些用戶在未來幾年也很有可能升級到新iPhone。

展望未來，分析師認為蘋果將進一步擴大領先優勢，即將於2026年推出的摺疊式iPhone和價格更親民的iPhone 17e都將有助於提升銷量。在這些有利因素的推動下，Counterpoint預估，蘋果將穩居全球手機銷售龍頭的位置直到2029年。

