台積電美廠單季利潤下降99％兇手曝光！數千片晶圓急報廢

台積電位於亞利桑那州的工廠第3季度利潤，較上一季下降了99%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據台積電第3季財報顯示，其美國子公司單季利潤僅4100萬新台幣，低於第2季的42億新台幣，也就是說，台積電位於亞利桑那州的工廠第3季度利潤，較上一季下降了99%。知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）披露，利潤下降的原因，是美國亞利桑那州、為台積電「Fab 21」廠區提供工業氣體的供應商，其廠房在上季末發生停電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，使得廠區被迫停工至少數小時，導致台積電不得不銷毀已在生產線中的數千片晶圓。

高燦鳴在電子報引述消息人士說法指出，事故發生於 9 月中旬，英國工業氣體與工程公司林德集團（Linde） 的外包廠區發生電力故障。雖然台積電在台灣多數採自行管理氣體供應，但在亞利桑那設廠時，卻選擇由外包廠商處理。

請繼續往下閱讀...

文中指出，雖然意外難免，且保險可能補償部分損失，不過台積電已要求林德集團查明並修復造成停電的原因。

文中指出，台積電亞利桑那州廠今年第一季已順利轉虧為盈，顯示台積電即便處於美國這類高成本的環境中，仍能迅速擴大產能並開始帶來營收。不過第3季利潤卻意外縮水 99%，令市場大感意外，此次未曾公開報導過的 9 月停電與停工事故，可能正是導致其獲利驟降的重要因素之一。

對此，台積電回應指出：「台積電亞利桑那廠已開始對公司挹注正向營收，但公司獲利仍受多重因素影響，需要長期觀察才能確定。我們先前就已說過，海外擴廠將使毛利率自2025年起的５年間面臨下滑壓力。」

文中指出，台積電並未直接回應此次製造中斷的細節。

消息人士表示，這起事件對客戶影響預料極低，而台積電本身的財務損失也可能由保險承擔。Fab 21 的產能目前仍小，許多產品已先在台灣完成下線並生產。在過去的中斷事件中，台積電多能在下一季順利補回損失的產量與營收。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法