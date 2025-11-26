無印良品、UNIQLO為何稱霸全球 ? 日媒曝「共通點」令人震驚

無印良品與UNIQLO的共同成功關鍵，都是典型的「利潤品牌」。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本無印良品（MUJI）與UNIQLO在全球網路上爆紅，究竟有什麼魔力，讓人忍不住想推薦給他人。日媒指出，這兩大品牌的共同成功關鍵，不在於爆款商品，而是它們都是典型的「利潤品牌」，就是「品牌本身就是產品，產品本身也是品牌」。

簡單來說，品牌本身就是產品，透過極簡、留白、可自我詮釋的特質，讓全球消費者願意投入情感、分享並二次創造，形成難以複製的全球競爭力，這種「空白但強大」的品牌模式，正是日本品牌在全球市場屢創佳績的共同密碼。

據報導，近年無印良品的咖哩成了YouTube名場面，不少藝人拍「無印咖哩大挑戰」「無印咖哩吃播」，隨便一支影片都能破百萬點閱，像是「江頭的第一份MUJI咖哩」就累積了250萬次觀看，三村＆大竹的比較影片也破180萬次。

日媒指出，無印咖哩已成為許多明星爭相推薦的熱門內容，但熱度其實不只來自品項多、好拍、好做效果，而是蘊藏在品牌精髓深處的秘密。

無印的咖哩之所以好拍，是高達50多種咖哩口味一次排開，就能創造強烈視覺衝擊。加上不同辣度帶來的反應，以及加顆半熟蛋、起司或自己亂加料，創作者們很容易做出自己的版本。再加上無印在全球的店鋪密度高、取得容易，「大家都買得到」更容易形成社群共鳴。

除了咖哩熱潮，無印公司業績成長最快的是保養美妝（Health & Beauty）。這個部門在日本一年賣破1000億日圓（約新台幣200億元），是10年前的5倍，規模可排進日本美妝品牌前7名。

無印良品的保養與化妝品爆紅，很大部分來自「平價替代品」概念，同等品質、價格更親民，被視為「平替」高級專櫃品牌，而這背後就是呼應無印品牌DNA中最核心的概念「空白」（emptiness）。

日媒指出，無印本身不講故事，而是讓使用者講自己的故事，無論是咖哩還是保養品，都扮演著一個「留白容器」的角色，讓使用者透過使用方式、搭配、拍片、分享，填滿自己的意義，品牌因此不斷被二次創作、被傳播。

根據無印最新財報，已連續2年刷新獲利紀錄。專家指出，美妝和食品在無印的商業模式裡是彼此呼應、相互強化的。而這樣的特質，同樣也出現在UNIQLO 身上。

UNIQLO 在 2025 年全球營收突破3.4兆日圓（約新台幣6818億元），其中海外營收已超過55%，正式進入全球品牌的第一線。

專家指出，UNIQL在全球的成功，不是因為款式熱賣，而是能「讓每個人穿出自己想要的樣子」。特別是UT系列，以T-shirt 作為「畫布」，讓藝術家、動漫、電影、遊戲角色在上面自由登場，品牌本身就像一個能容納所有文化的空白舞台。

日本品牌能在全球特別成功，並非偶然。許多研究者指出，日本文化中普遍存在的「留白」概念，讓品牌能自然成為世界共通的「投影空間」。從無印、UNIQLO，到初音未來、各種動漫角色，它們「沒有固定人設」、「沒有限定國籍」，世界各地的人們都能把自己的文化、情緒、價值投射進去，形成全球級的共鳴。

這種「空白但強大」的品牌模式，正是日本品牌在全球市場屢創佳績的共同密碼。

同樣的模式，也在LEGO、Minecraft、Roblox 等以「使用者創造」為核心的品牌身上出現。這些品牌允許創作、允許詮釋，因此能以驚人的速度在全球擴張。LEGO 10年營收翻倍、Minecraft 銷售量幾乎4倍、Roblox 10年成長80倍。

專家指出，這類「留白型」產品與品牌的全球爆發，並非巧合，而是一種結構性的趨勢。

