傳台積電擬在南科特定區再蓋3座2奈米廠 台南市府回應了

傳出台積電有意在南科特定區投資興建3座2奈米廠，可能地點位於A區。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕傳出護國神山台積電擬在南科特定區再興建3座2奈米廠，總投資額將達9千億元；台南市政府回應，現階段仍未接獲進一步訊息，若此事為真，廠商屬意的南科特定區A區，確實具有產業發展優勢。

市府：可能地點確具產業發展優勢

市府提到，A區東側緊鄰南部科學園區台南園區，南側接近樹谷園區，南科為全球重要的半導體產業聚落，也是台南產業發展重要核心區域，該處的區位條件極佳。

市府指出，南科特定區A區為產業專區，可提供半導體、智慧機械等產業進駐，做生產製造、試驗研究等使用；對產業發展所需的用水、用電，將全力提供協助與支持。

南科特定區A區緊鄰台積電18廠，市府強調，若接獲廠商提出需求，將依法全力配合，加速優質企業進駐開發，進一步穩固台南在全球半導體供應鏈關鍵地位。

因應南科特定區發展飽和與產業用地需求持續攀升，市長黃偉哲指示地政局推動「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」，範圍涵蓋安定、善化、新市等3區，總面積達375公頃。

南市地政局表示，該開發案具備優越地理與產業條件，預期將成為支撐南台灣高科技產業鏈重要基地，區段徵收計畫已於10月22日順利通過內政部審議，順利的話，可望於明年上半年展開工程施作。

