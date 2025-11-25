「不能去日本很悲傷」！小紅書貼文「被消失」 北京上演全民公敵 鄭伊健取消東京演唱

中國政府敦促公民避免前往日本。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係劍拔弩張，中國政府除了要求民眾不要到日本旅遊、縮減航班，中國審查機構顯然正在清除公民在網路上發表與北京官方立場相左的觀點，這些觀點涉及日本首相高市早苗關於日本如何回應中國可能對台灣採取的軍事行動的言論。

日媒朝日新聞報導，一位被迫取消在京都一家日式旅館預訂的中國客人表示，他最近在中國社交平台小紅書上發布與該旅館溝通的貼文已被刪除，因為他表示無法去日本感到遺憾。

請繼續往下閱讀...

他用日語寫給旅館的訊息寫道：「我的航班被取消了，我無法前往日本了」。「我非常失望，因為我真的很期待這次旅行。我真誠地道歉。」旅館的一位代表用中文回覆：「很遺憾您無法前來赴您期待已久的旅行。期待您下次櫻花盛開時再來光臨。」

中國政府敦促公民避免前往日本。隨後，中國航空公司陸續取消了飛往日本的航班。

有中國網友說：「一陣突如其來的悲傷湧上心頭」；「人們一定要因為種族、國籍和政治等概念而互相仇恨嗎？」該貼文於11月21日發布，幾個小時後便從社交平台上消失了。

另一位小紅書用戶於11月18日上傳了一篇題為「作為個人，你有權去任何地方旅行」的貼文，並附上了日本旅行等標籤。該文目前已無法訪問。

中國官方呼籲民眾約制有關旅行的言論：「各位，請保持自己的想法和判斷，不要盲目隨波逐流，也不要讓自己筋疲力盡。」

香港歌手鄭伊健原定於12月5日在東京惠比壽花園廣場舉行演唱會也取消了，理由是「不可預見的不可抗力因素」。

而日本創作歌手Kokia原定於11月19日在北京舉行演唱會，但由於設備故障，演唱會在最後一刻被取消。社群媒體上的影片顯示，現場粉絲對主辦單位表示不滿，但大部分影片片段已被刪除。

在中國社群媒體上，批評政府的貼文極為罕見，即使出現，也常常會被刪除。除了當局的監控外，平台業者還強制執行相關規則，禁止發布「損害國家榮譽或利益」或「攻擊、誹謗黨政領導人」的內容。還禁止發布「煽動犯罪」和「煽動民族仇恨或歧視」的貼文。

對於被迫放棄京都之旅的中國旅客，和其他市民發布的貼文可能被認為「不恰當」而被刪除。

針對高市的言論，中國政府已推出事實上的反制措施，並強調全國人民都應支持北京。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法