中國銀行業賤價甩賣近7萬套法拍屋 加速回收現金解決壞帳

中國國有大型銀行和地方銀行近年來一直在拋售因無力償還貸款而陷入法拍的住宅和商辦，以回收現金，解決壞帳問題，金融機構大舉出售這類「銀行直供房」的趨勢，可能進一步打擊中國已陷入困境的房地產市場。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《星島日報》、《日經新聞》等媒體報導，中國國有大型銀行和地方銀行近年來一直在拋售因無力償還貸款而陷入法拍的住宅和商辦，以回收現金，解決壞帳問題，金融機構大舉出售這類「銀行直供房」的趨勢，可能進一步打擊中國已陷入困境的房地產市場。

所謂的「銀行直供房」，是指由銀行作為出售方直接完成交易的房產；如果企業或個人經營不善，無力償還貸款，銀行就會通過司法程序取得房產，並以低於市場價格10%至30%透過電商平台直接出售。

請繼續往下閱讀...

今年截至11月，至少有23家金融機構透過電商平台出售回收的住宅和商辦，且自今年夏季以來，出售量持續攀升，已售出或上架的住宅或商辦約7萬套，比上海市去年銷售的新屋5.9萬套還要多。

這類房產的主要賣家為股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和信用合作社，但也包括中國農業銀行和中國建設銀行等國有大型銀行。例如，總部位於成都的四川農商聯合銀行，就把近2.5萬套房產上架出售。吉林銀行則打算出售2000套房產，蘭州銀行將出售1750套房產。

中國銀行業的獲利逐年下滑，主要因為經濟持續放緩，企業對資金的需求疲弱。過去被視為安全借款人的地方政府，也因房地產不景氣，而面臨財務困境。

銀行業出售陷入法拍的房產，所得將用於解決不良債務問題。官方統計顯示，中國商業銀行的不良貸款率維持在1.5%左右，但外界普遍認為中國銀行業的資產評估過於寬鬆，官方數據無法反映真實情況。日本綜合研究所調查部研究員關辰一依據上市企業的財務資料預測，截至去年底，中國銀行業的不良貸款率高達7.8%。

中國銀行業已加快速度打銷壞帳。去年中國銀行業打銷的不良資產高達3.8兆元人民幣（下同，新台幣16.9兆元），較2023年激增近30%，且為連續第5年超過3兆元。

中國銀行業為了加快回收資金，開始以低於市價的價格出售法拍的房產。例如，哈爾濱1套53坪的住宅以31.5萬元（新台幣139.75萬元）被競拍，每坪僅5943元（新台幣2.64萬元），為週邊行情的一半左右。

中國的房價已經在下跌，銀行業低價拋售將進一步壓低市場價格。官方數據顯示，10月70大中城市房價跌勢加劇，新屋價格月減0.5％，創1年來最大跌幅，反映市場低迷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法