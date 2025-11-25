掌握技術話語權 經部續推晶創IC設計計畫聚焦「信賴晶片」

為強化IC設計關鍵技術自主、掌握技術話語權，經濟部推動晶創IC設計補助計畫，聚焦高值系統與創新、信賴晶片的發展。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為強化IC設計關鍵技術自主、掌握技術話語權，經濟部在晶創台灣方案支持下推動「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」（晶創IC設計補助計畫），今年計畫重點以帶動百工百業發展為主軸，進一步引導產業聚焦高值系統與創新、信賴晶片的發展，相關應用更擴及AI、車用、機器人、無人機、智慧穿戴、安控與衛星通訊等關鍵戰略領域。

經濟部產業發展署今（25）日舉辦「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」推動成果記者會，產發署副署長陳佩利指出，台灣半導體產業向來以製造見長，但真正能夠定義未來的其實是上游晶片設計的能力，IC設計之於半導體產業，就如同建築藍圖，具備戰略性地位。

今年晶創IC設計補助計畫共核定通過28案，包含峻魁智慧、易達通科技、原相科技、振生半導體、創思達科技等33家廠商，補助總金額達13億元，預計可帶動250家上下游廠商共同發展，創造近360億元產值。

「晶創IC設計補助計畫」為五年期計畫，2024年、2025年經費分別為8億元、13億元，明年預計20億元經費；去年為計畫啟動首年、核定27項計畫，引導業者挑戰16奈米製程以下或更具前瞻性之產品開發，包括見臻科技、凌陽科技、芯鼎科技。

