外幣保單銷售回溫 保費收入破3千億、占比重返4成

壽險業今年前9月累計外幣保單新契約保費收入約3058.05億元，金額突破3千億元大關。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外幣保單買氣升溫。金管會保險局今天（25日）表示，壽險業今年前9月累計外幣保單新契約保費收入約3058.05億元，金額突破3千億元大關，若以占比來看，占新契約保費收入為41.36%，是近三年來占比首度回到4成；保險局分析，由於保險公司與銀行通路積極合作銷售，特別是美元利變型保單，帶動整體外幣保單之銷售買氣。

保險局副局長蔡火炎表示，壽險業2025年前9月（前三季）外幣保險商品新契約保費收入折合約3058.05億元，其中，「投資型保險」折合約491.55億元、占比約16%，「傳統型保險」折合約2566.5億元、占比約84%。

進一步看，保險局統計，今年前9月外幣保單新契約保費收入，占整體新契約保費比重達41.36%，已較去年同期的36.7%，明顯呈現回溫，占比更是近三年首度回到4成。

根據金管會提供數字，外幣保單占整體新契約保費比重，從2019年至2024年，依序為2019年39.82%、2020年53.64%、2021年57.21%、2022年58.7%、2023年38.99%及2024年36.7%。

其中，「投資型新契約保費」收入前三名公司：依序為國泰人壽、安聯人壽、台新人壽；「傳統型新契約保費」收入前三名公司：依序為國泰人壽、富邦人壽、新光人壽。

如果以銷售外幣保單的「幣別」來看，「美元」投資型保單前9月新契約保費收入為14.92億美元，年增60%；「美元」傳統型保單前9月新契約保費收入為81.6億美元，年增47%。

至於澳幣方面，澳幣投資型保單前9月新契約保費收入0.9億澳元，較去年同期大減40%，澳幣傳統型保單保費收入1.38億澳元，年增10%，主要因澳洲央行降息，吸引力提升所致。

此外，金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結匯為新臺幣後產生匯損，提醒消費者購買時，應特別注意匯率風險。

同時，亦應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

