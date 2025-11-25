弘塑急單湧現 CoWoS設備需求達產能逾2倍

弘塑新廠硬體已完成，正等核發使用執照中，預期明年產能會增加1倍以上，期望能應付大客戶持續增加的訂單。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進封裝設備廠弘塑（3131）今指出，近期AI晶片需求CoWoS急單湧現，帶動該公司產能近滿到明年上半年，到明年第2季將是出貨機台設備的旺季，明年下半年看起來也樂觀，目前CoWoS設備需求是產能的2倍以上，未來2年產能建置將加速，預期明年產能會增加1倍以上。

弘塑今參加櫃買中心的業績發表會。對於法人追問CoWoS為何突然急單增多？副總經理梁勝銓表示，「有一個穿黑夾克、黑皮衣，飛來台灣後，急單就開始一直下」，法人問急單是從台積電（2330）運動會之後才出現嗎？他回應，運動會之前就有，運動會後更多，代表終端需求非常好。法人解讀，弘塑急單應該是指跟輝達執行長黃仁勳日前專程來台有關。

梁勝銓也指出，目前終端客戶的需求與公司可供應的產能，遠無法滿足需求，因客戶正積極擴產，最近下了很多的急單，預期整個CoWoS的產能建置應會有一波加速期。弘塑目前外包比例約50%，明年將會逐漸提高自製比例。他並說，目前CoWoS需求是產能的2倍以上。

梁勝銓並預期，弘塑目前接單能見度到明年上半年，產能也幾乎已超過9成滿，到明年第2季將是出機的旺季，明年下半年雖還沒有拿到預測數，但客戶的需求看來沒有往下修正跡象，預估應仍呈現樂觀的狀態，明年整年度應會朝向較偏滿載。

他也指出，弘塑新廠硬體已完成，正等核發使用執照中，預期明年產能會增加1倍以上，期望能應付大客戶持續增加的訂單，也正在積極尋找更多的供應商協助弘塑增加產能，包括濕式設備、化學品、代理檢測設備的需求量都將受惠。

