他為還學貸狂打工 如今創業翻身「銷售額突破逾314億元」親曝成功祕訣

Greg Smith如今是線上教育平台Thinkific的創辦人。

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大一名法學院學生原本只是為了還助學貸款，接幾堂LSAT考試（法學院入學測驗）家教，沒想到這份打工工作竟意外變成每月賺進1萬美元的搖錢樹，甚至讓他直接放棄法律職涯，轉身打造一家累積銷售額突破數十億美元（至少約新台幣314億元）、協助全球數萬創業者賺錢的平台。

外媒報導，現年47歲的Greg Smith，如今是線上教育平台Thinkific的創辦人。他回憶，2005年仍在法學院念書的自己，只是想靠兼職「補貼生活、還學貸」，但「把知識打包成商品」這件事，徹底改變了他的人生。

Greg Smith說，最初他只是到處接家教、親自上課，一次最多能面對十幾個學生，不但耗時，收入也完全綁在「時數」上，但他很快意識到網路的力量。他說「我決定乾脆把教學內容錄起來，做成一堂29美元（約新台幣909元）的線上課試試」。這個嘗試迅速爆紅，不但學生反應熱烈，幾年內更穩定帶來每月約1萬美元（約新台幣31萬元）收入。那是他第一次真正理解到，知識可以變成一個具有規模的生意。

靠著線上課程穩定賺錢後，Greg Smith想把線上教育做得更專業，他開始尋找平台，但發現市面上沒有任何平台能同時做到提供良好學習體驗、、可直接收費、完整品牌自主，他索性拉著弟弟Matt自己開發系統。沒想到，他們打造的系統被越來越多專家看到，紛紛問「能不能也幫我做一套？」在越來越多詢問聲中，他們於是決定開發線上教育平台Thinkific，一個讓任何人都能用自己的品牌開課、賣課並擴大生意的全方位平台。

但Thinkific的初期，可一點也不光鮮亮麗。沒有自動化工具、沒有工程團隊、甚至連刷卡系統都沒有。Greg Smith笑說，那時候他幾乎什麼都做，像是替客戶拍影片、寫文案、架網站、甚至親自教課，所有費用還得打電話跟客戶收款。這些看似笨拙、不具規模的方式，卻讓他比任何創業書籍都更快理解使用者的痛點，也把這些經驗一一寫入產品功能，奠定了日後平台能快速擴大的基礎。

創業資金也同樣「土法煉鋼」。初期Thinkific全靠他原本線上課程每月帶來的幾千美元支撐，外加刷爆的信用卡。後來，他拿到家人5萬美元（約新台幣157萬元）投資，接著獲得早期投資人挹注60萬美元（約新台幣1882萬元），再一步步拿到百萬、數百萬美元的資金。2021年，Thinkific成功上市，募資金額達1.84億美元（約新台幣58億元）。

一路走來，他認為最艱難、也最重要的教訓，就是「永遠把客戶成功放在最前面」。他坦言，Thinkific曾因為追求短期收入，做出一些雖能快速衝高業績、卻無法建立長期價值的策略。後來整個團隊徹底轉向，把心力放在打造能為客戶帶來長期成效的工具與策略上，「營收固然是企業生存的氧氣，但真正讓公司茁壍的，是能否替客戶帶來影響。」

如今，Thinkific不僅穩健成長，更協助全球數萬名創業者將專業內容變現，累積銷售額突破數十億美元。Greg Smith至今仍維持每週與至少一名客戶通話的習慣，他說「沒有任何書籍或podcast，比直接聽客戶要來得真實。」

