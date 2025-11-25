鑫聯大雙引擎帶動營運爆發 2026年更上一層樓

鑫聯大指出，今年營運以電腦與伺服器零組件作為主要動能，CPU成長尤為顯著。（鑫聯大控股提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鑫聯大投控（3709）今年受惠於中央處理器（CPU）、儲存產品強勁需求，加上第二、三季大型伺服器專案挹注，前三季營收已達305億元、超越去年全年，每股盈餘（EPS）3.6元優於預期；受惠AI伺服器帶動CPU與記憶體出現30年難得一見的缺貨潮，管理層看好10、11月毛利率可望明顯改善。明年雖維持成長信心，但今年比較基期偏高，將回到更常態的增幅。

鑫聯大指出，今年營運以電腦與伺服器零組件作為主要動能，CPU成長尤為顯著，儲存類產品（SSD固態硬碟、HDD傳統硬碟）雖成長幅度相對溫和，但在AI帶動的HBM（高頻寬記憶體）需求之下，全產品線進入中長期缺貨狀態，有助於第四季利潤改善，公司也因提前拉高庫存水位至未來4、5個月，使10、11月記憶體營收與毛利明顯增溫。

鑫聯大觀察前三季各地營收貢獻，中國、香港業務成長迅速，使過去台灣、中國佔比大致各占50%的結構，近幾季轉變為中國與香港六成、台灣四成。原因在於第二、三季大型專案皆與中國大型雲端服務商或企業資料中心有關，部分為以佣金計入的MI308（AMD資料中心GPU）相關業務，雖不認列營收，但因單價高，對獲利的貢獻程度仍相當可觀。

展望明年，鑫聯大看好CPU與儲存產品的需求具延續性，AI伺服器帶動的缺貨潮將使供給面的緊張狀態維持一段時間，因此基本面的成長動能較大；第四季仍有專案進行中，明年不排除也有機會獲得客戶更多訂單。然而，由於今年業績規模增幅較大，從前年的210億元、去年的284億元，一路跳升到今年前三季已305億元，明年雖然仍會再增加，但年增幅度將回到正常水準。

控股公司策略方面，捷元將深化代理本業並推動商用市場、企業資訊服務與整合維運模式；HOHO好服務平台客戶數量已經超過3000家，未來將持續擴大；世偉除了持續擴大CPU與儲存產品外，也將推動超微（AMD）授權的瀚鎧顯卡，明年更計畫推出自有品牌電腦，未來可將成功經驗複製至東南亞市場，成為控股集團下一階段的成長動能。

