創新高！2024年總薪資中位數54.6萬 增幅創12年新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2024年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數54.6萬元，續創歷史新高，年增4.03%、創12年來最大增幅；但低於平均數員工比率68.75%，高於上年的68.7%。各縣市中，本國籍全時受僱員工總薪資中位數，以新竹市90.2萬元、新竹縣73.6萬元、台北市73.5萬元較高排名前3。

主計總處說明，2024年總薪資中位數年增4.03%、創下統計以來最大增幅，與2014年相較則增加20.71%，主要有兩大因素，一是2023年經濟表現相對較差，高科技產業持續消化庫存，難以拉高薪資，導致基期偏低；二是2024年全球經濟穩健，AI及高效能運算等應用需求擴增，內需市場熱絡，廠商發放獎金、紅利等，帶動總薪資成長。

按行業別觀察，2024年總薪資中位數以金融及保險業110.6萬元、電力及燃氣供應業109.1萬元較高；而部分工時員工較多的其他服務業（如美容美髮及用品維修）38.1 萬元、教育業（不含小學以上各級公私立學校）38.2 萬元較低。若按員工規模別觀察，500 人以上廠商80.2萬元、4 人以下約39.5萬元。若按性別分，2024年女性全年總薪資中位數為51.2萬元，男性為58.5萬元。

若將全體受僱員工薪資由低至高排序後分為10組，2024年總薪資第1十分位數為33萬元（即10%受僱員工全年總薪資低於 33萬元，其中多數為外籍移工與部分工時員工），較上年增加4.39%；第9十分位數為133.6萬元，增加 4.46%。若按四等

分位衡量，第1四分位數為40.6萬元（即四分之一受僱員工低於40.6萬元），第 3四分位數為84.2萬元，分別年增4.49%及4.63%。主計總處表示，近10年總薪資第1十分位數、第2十分位數及第9十分位數增幅較高 ， 分別增加32.9%、31.46%及27.75%，顯示高、低兩端受僱員工薪資成長略快，餘則相對稍緩。

另，各縣市中，本國籍全時受僱員工總薪資中位數以新竹市90.2萬元最高、年增6.76%，新竹縣73.6萬元次之、年增2.9%，台北市73.5萬元居第3、年增3.81%。主計總處說明，縣市分類指位於各縣市工作場所僱用員工的薪資水準，但員工不一定是該縣市設籍人口，因此統計結果易受各縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件製造業、電腦電子及光學製品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高。

