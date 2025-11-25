房貸餘額年增率連13降 土建融意外由負轉正

根據央行統計，10月底國銀房貸餘額月增372.27億元，升至11兆4864.71億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布10月底國銀房貸餘額11兆4864.71億元，續創新高，但年增率5.09%除創下2019年5月以來逾6年新低外、並連續13個月下降；建築貸款（土建融）餘額意外創下歷史新高，年增率並由負轉正，央行表示，主要是某特殊個案所致，建商對房市看法仍舊保守審慎。

根據央行統計，10月底國銀房貸餘額月增372.27億元，升至11兆4864.71億元，雖然續創歷史新高，但增速一路下探，自1月跌破雙位數成長後，10月年增率再降至5.09%，顯示房市買氣明顯萎縮。

央行官員表示，房貸餘額增速持續放緩主要是反應六都買賣移轉棟數下滑，以及房價修正壓力浮現。

根據地政局資料，自去年央行實施第七波信用管制與房市總量管制以來，房市交易大幅萎縮，10月六都建物買賣移轉1.7萬棟，雖較9月微增5.7％，但與去年同期相比衰退13.5％。

信義房屋最新公布的大台北地區房價指數，年增率也轉為負數，顯示中古屋房價已有明顯修正，但預售屋價格仍相對強勢。

另，10月新青安房貸占整體房貸餘額（新青安餘額／房貸餘額）比重上升到12.7％，創下史上新高，顯示在政府房市管制下，房市信用資源持續流向首購族或無自用住宅等政策鼓勵房貸。

在建築貸款餘額上，10月月增287.68億元，升至3兆4598.68億元，不但擺脫連3月衰退、並在睽違一年後再創歷史新高，較去年同期小增2.64億元，年增率幾乎持平。

央行官員解釋，主要受某壽險公司延長承租地上權、且金額龐大所致，屬特殊個案；若扣除此案，建築貸款年增率仍為負數，顯示建商態度依舊保守。

建築貸款年增率自2023年1月跌破雙位數後一路下滑，並於今年9月轉為 負成長0.37%，為2016年11月以來首見。

