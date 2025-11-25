前9月上市公司營收創十年新高 半導體業獲利領先

根據金管會統計，前9月上市公司營收創十年新高，尤其半導體業獲利領先。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內上市營收與獲利再締造佳績！根據金管會證期局最新統計，上市公司（不含第一上市公司）今年前3季累計營業收入32兆1361億元，較去年同期增加3兆7959億元，增加13.39%，營收為近十年同期最高；至於稅前淨利為3兆3074億元，較去年同期增加3467億元，增加11.71%，稅前淨利金額為近十年同期次高。

金管會表示，截至2025年11月14日上市（櫃）公司應申報家數共計1903家（含第一上市櫃，不含金控公司），均已於規定期限內完成公告申報。

首先，今年我國上市公司營收與獲利表現仍強勁，今年前9月（今年前3季）累計營收32兆1361億元，年增率為13.39%，金額為近十年同期最高；稅前淨利為3兆3074億元，年增率為11.71%，為近十年同期第二高。

上市公司稅前淨利成長，前3大產業分別是「半導體業」，今年前9月稅前純益為1兆6852億元，獲利增加4710億元；排名第二的是「電腦及週邊設備業」，稅前純益為3366億元，增加685億元；至於稅前純益金額排名第三是「其他電子業」，增加金額為671億元 。

進一步分析，根據統計，上市公司今年前3季獲利成長產業，包括「半導體業」憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，帶動獲利成長；「電腦及週邊設備業」、「其他電子業」均因受惠於AI伺服器需求強勁，推升獲利。

其次，上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年前3季累計營收為2兆1724億元，較去年同期增加1604億元，增加7.97%，營收為近十年同期最高；稅前淨利為2143億元，較去年同期減少244億元，減少10.22%，稅前淨利金額為近十年同期第4高。

統計顯示，我上櫃公司今年前3季獲利成長產業，包括生技醫療業因部分公司認列金融資產評價利益，致獲利成長；光電業因公司產品量產帶動出貨量，致獲利成長；數位雲端業因部分公司，處分金融資產獲利所致。

