10月製造業生產年增15.3％連20紅 全年成長上看15％

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布10月工業生產指數115.11，製造業生產指數116.03，雙雙寫下歷年同月新高，分別年增14.5%、15.38%，連20個月正成長。製造業生產指數累計今年前10月年增17.43%，統計處表示，AI需求動能仍強勁，今年全年製造業生產指數可望再創新高，年增幅度有望逾15%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺，挹注資訊電子產業生產動能 續增，但傳統產業因市場需求持續疲弱，客戶下單意願保守而續呈減產，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，受惠AI浪潮推動新興科技應用發酵，加上半導體產業投資動能續增，電子零組件業年增21.66%、電腦電子產品及光學製品業年增45.39%。

傳統產業方面，受市場需求疲軟及海外同業競爭影響，部分廠商調節減產或產線排修，化學材料及肥料業年減0.47%、基本金屬業年減 2.89%、汽車及其零件業年減4.72%；機械設備業則受惠半導體產業積極擴充產能，年增3.44%。

統計處預估，11月製造業生產指數落在113.9至117.9，年增率落在10.6%至14.5%，今年全年製造業生產指數不但期可創新高，且可達成兩位數成長率。陳玉芳指出，估算製造業生產指數全年要成長1成，11月、12月的指數需要81.6；試算全年成長幅度要達到2成，11月、12月的指數就要達到139.18，機會較小，如果取中間值試算年成長15%的話，11月、12月指數只要達到110.39，相當有機會。

