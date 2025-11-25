雇主協會控直聘遇惡劣外籍看護求助無門 勞動部：將編制｢雇主手冊」指導

雇主協會及家屬今日出面控訴直聘制度，質疑弱勢雇主每月繳交就業安定費，卻在需要幫助時得不到政府的任何協助。（取自失能雇主協會臉書）

〔記者李靚慧／台北報導〕為解決移工支付高額仲介費的問題，勞動部97年成立「直接聘僱聯合服務中心」，勞動部積極鼓勵雇主採取直聘方式聘僱移工，但今日卻有雇主協會及家屬出面控訴，透過直聘中心聘請的家庭看護工，月薪至少2萬6000元，再加上伙食費及加班費、就業安定費及健保，每月支付總額逾3萬5000元，移工卻工作態度惡劣、刻意怠工，要求廢聘則被地方勞工局要求「自行蒐證」，質疑弱勢雇主每月繳交就業安定費，卻在需要幫助時得不到政府的任何協助。

雇主協會質疑，勞動部拿國人繳納的就業安定基金資助直聘中心，卻造成薪資哄抬、圖利特定團體的狀況。此類直聘案件更凸顯勞資爭議發生時，毫無快速處理機制，讓雇主權益完全懸空、受照護者的安全與健康受威脅。雇主協會呼籲，立即停止以就業安定基金資助公私不分的直聘中心、 規範勞團利益迴避，不得承辦直聘業務、修改《就業服務法》，保障家庭雇主終止契約的權益、停止誘導民眾採用直聘或將看護轉為中階勞動力，及建立「看護不適任快速解約機制」，確保長者生命安全等5大訴求。

請繼續往下閱讀...

對此，勞動部僅以3點說明回應。

第1，為提供雇主引進移工多元選擇，簡化雇主引進程序與移工經濟負擔，勞動部自97年起成立直聘中心，以符合國際人權及社會公益。另外雇主如有照護需求，可優先運用國內長照資源，如選擇引進移工，亦可選擇委託仲介、自辦或洽直聘中心協助辦理。

第2，此案雇主認為所聘僱移工有不適任，欲快速解約，考量涉及勞資爭議，如經地方勞工主管機關認定移工涉有違反老人福利法等依契約負照顧義務屬實者，勞動部將依法廢止許可並限令移工出國。如地方政府認勞雇爭議情節單純，經協調雙方合意終止聘僱關係，亦廢止聘僱許可，同意雇主遞補新移工。

第3，為協助雇主與家事移工對應，勞動部目前正委託專業律師團隊編製「家事移工雇主協助手冊」，指導雇主與所聘僱家事移工日常生活對應。針對雇主在移工轉換期間的照顧需求，可申請運用喘息服務與短照服務等國內長照資源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法