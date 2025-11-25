習近平：中俄能源合作是「雙方互利合作典範」

中國國家主席習近平向今天舉行的「中俄能源商務論壇」致賀信時表示，中俄能源合作是「雙方互利合作的典範」。（歐新社）

〔中央社〕俄烏戰爭爆發後，俄羅斯石油及天然氣出口先後遭到抵制，但中國仍是俄羅斯重要的石油及天然氣進口國。中國國家主席習近平向今天舉行的「中俄能源商務論壇」致賀信時表示，中俄能源合作是「雙方互利合作的典範」。

新華社報導，第7屆「中俄能源商務論壇」今天在北京登場，習近平在賀信中作上述表示。

根據報導，習近平透過賀信表示，中俄能源合作「起步早、基礎好」，是「雙方互利合作的典範」，為促進兩國經濟社會發展、增進兩國人民福祉「發揮了積極作用」。

習近平說，中國願與俄羅斯一道努力，持續鞏固全面能源合作夥伴關係，共同維護全球能源產業鏈。供應鏈穩定暢通，推動建設更加公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系，為世界能源安全與綠色低碳轉型「注入更多穩定性」。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐美及同盟國開始抵制購買俄羅斯原油，美國總統川普（Donald Trump）更一度揚言對購買俄羅斯原油的印度、中國等國加徵關稅；而歐洲國家也開始尋求減少對俄羅斯天然氣的強烈依賴，歐盟更計劃在2027年底停止進口俄羅斯天然氣。

相形之下，中國同一期間卻不斷增購俄羅斯原油，且能以折扣價購得，這使得俄羅斯在2023年超越沙烏地阿拉伯，成為中國最大的原油進口國。

天然氣方面，俄羅斯2019年開始透過數千公里長的「西伯利亞力量」管線對中國供氣，2022年以來供氣量更快速上升。

今年9月，中國中石油公司與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署興建「西伯利亞力量2號」及「東方聯盟」天然氣管道的備忘錄。同時，現行「西伯利亞力量」管線對中國的供氣量，也將從目前每年380億立方公尺增至440億立方公尺。而近日更傳出，俄羅斯向中國出口的部分天然氣，價格跌到僅剩市價的6到7成。

