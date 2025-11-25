高雄市113年中位數薪資54.2萬 增幅六都第2

「資訊電子工業」從業人數比重，已躍升為高雄員工人數的第四大主要產業。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院主計總處最新公布的113年工業及服務業企業僱用員工薪資統計結果，高雄市整體薪資表現亮眼持續穩健成長。統計指出，高雄市全年受僱員工平均總薪資達到68.7萬元，較112年顯著成長5.37%；中位數薪資為54.2萬元，居六都第4，較112年提升4.76%，增幅則位居六都第2。

高雄市主計處表示，113年高雄市全年受僱員工平均總薪資達到68.7萬元，較112年顯著成長5.37%，顯示企業營運成果積極與員工共享；值得注意的是，反映一般受僱者待遇的「中位數薪資」，也呈現強勁增幅，顯示市民實質收入持續提升。

請繼續往下閱讀...

高雄市主計處指出，根據統計，高雄市113年全體受僱員工的中位數薪資為54.2萬元，超越台南市53.8萬元、台中市51.7萬元，居六都第4，較112年提升了4.76%，增幅位居六都第2名，強勁的成長動能展現高雄市經濟的韌性與活力，數據也說明高雄的薪資結構持續成長，並讓大多數市民都能享受到經濟發展果實。

高雄市主計處強調，高雄市薪資增幅強勁主要動力，來自於產業結構的優化調整。隨著中央與地方共同推動產業轉型，高薪的「資訊電子工業」從業人數比重持續提高，已躍升為本市員工人數的第四大主要產業，實質帶動整體薪資水平提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法