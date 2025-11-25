自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

藥祇生醫預計27日以120元登錄興櫃 旗下新藥要逆轉糖尿病

2025/11/25 18:18

藥祇生醫預計將於11/27日以120元登錄興櫃。圖為該公司經營團隊，左二為董事長吳月禎，右二為創辦人楊文欽。（記者陳永吉攝）藥祇生醫預計將於11/27日以120元登錄興櫃。圖為該公司經營團隊，左二為董事長吳月禎，右二為創辦人楊文欽。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司藥祇生醫（7878）將於11月27日以每股參考價120元登錄興櫃，該公司以「維護胰島細胞功能和數量」為核心，開發具逆轉糖尿病潛力的新藥。

藥祇研發的小分子新藥「PS1」，該公司宣稱為全球首創標靶在蛋白雙硫異構酶（PDIA4）之新藥，具備逆轉糖尿病的潛力，將進入資本市場募集資金，加速推進臨床試驗與全球授權布局。

藥祇董事長吳月禎表示，PS1以PDIA4為標靶，該蛋白是引發胰島細胞病變和糖尿病的關鍵因子。藉由抑制PDIA4，PS1能「維護胰島細胞功能和數量」，開啟糖尿病「可逆轉」的全新治療模式。

吳月禎進一步指出，藥祇生醫已取得中研院兩項專利20年專屬授權。該專利已有完整全球專利佈局，陸續取得北美、歐洲、西太平洋及南亞獲准七件專利。

藥祇表示，PS1臨床一期已取得美、台食藥署（FDA）的核准，並完成臨床一期期中報告，獲得良好安全性和療效，期末試驗順利收案中，預計明年上半年解盲。後續規劃於美國與中國申請第二期臨床試驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財