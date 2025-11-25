國泰產險「海外旅遊險」再升級 可加選寵物寄宿、演唱會取消、自駕事故3項附加保障

國泰產險今宣布針對「海外旅遊險」全新推出3項附加保障。（國泰產險提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰產險今宣布，針對「海外旅遊險」全新推出3項附加保障，以現有「豪華型旅遊不便險」方案為基礎，可依需求加選保障方案，透過「寵物寄宿延長補償」、「特殊活動取消慰問」、「租車事故保險」，打造更貼近旅遊需求的保險組合。

對許多飼主而言，出國旅遊最大的牽掛就是家中的毛寶貝。國泰產險洞察飼主出國旅遊時對於毛小孩照護的憂慮，領先業界首創「寵物寄宿延長補償」保障，針對海外旅遊「豪華型旅遊不便險」方案，民眾只需再加選「寵旅型」附加方案，便可在因天災、交通意外或其他突發事故滯留海外時，獲得國內寵物寄宿天數延長的費用補償，有效降低突發狀況帶來的經濟負擔。

此外，國泰產險更推出「特殊活動取消慰問」保障，民眾於投保「豪華型旅遊不便險」時，額外加選「享樂型」附加方案，若不幸遇上演唱會、遊樂園、滑雪場等活動行程因主辦單位臨時取消或天候等因素關閉，可獲得慰問性補償，減輕民眾的失落與損失。

而在「享樂型」附加方案，則針對自駕族群新增「租車事故保險」保障，陪伴客戶因應海外自駕的潛在風險。當民眾身處異地，在不熟悉交通規則與路況下，自駕旅遊事故風險相對提高，國泰產險針對租車期間發生的交通事故，「租車事故保險」將提供慰問性補償，協助旅客減輕心理與經濟壓力。

