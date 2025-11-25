友訊持續推動轉型，布局整合型解決方案。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕D-Link友訊科技（2332）執行長暨發言人張家瑞表示，全球網通市場正從「單點連線」邁向「整合解決方案」的新格局，順應趨勢，友訊推動產品發展策略，將從單機設備導向，逐步轉型為以使用情境為核心的整合型解決方案，全面涵蓋個人行動、家庭應用、商用環境與垂直產業。

張家瑞指出，面對美中貿易政策與關稅競爭持續升溫，友訊採取「全球生產基地布局、多元供應鏈管理」策略，靈活運用中國供應鏈優勢，同時強化台灣研發與企劃能量，維持產品價格競爭力與技術自主性。北美市場持續導入電信商專案與新產品線推廣，歐洲地區則聚焦營運體質優化與成本控管；泛亞太市場積極推進 Wi-Fi 7 路由器與企業級無線解決方案，並深化中東及東南亞電信合作夥伴關係。透過策略聯盟與在地化經營，確保產品能快速回應市場需求並維持穩定供應。

張家瑞表示，在產品發展策略方面，將採取「從單機走向整合解決方案」的產品策略，完整布局個人、家庭、企業及產業等多元應用場景，推動產品線轉型為以需求導向為核心的完整生態系。其中，On-the-Go 行動工作解決方案，包含可互相結合應用之旅行用路由器、多功能集線器、氮化鎵充電器與行動電源，滿足數位遊牧族與行動工作者對「輕巧、高效、隨時連網」的需求。而全屋Wi-Fi 7智慧連網解決方案，則是推出AQUILA PRO AI系列Wi-Fi 7 mesh路由器、無線網卡以及USB網卡，提供8K串流、AR/VR體驗所需的極速、低延遲與零死角覆蓋。就企業網路解決方案則針對教育、政府、飯店與製造等垂直市場，導入Wi-Fi 7與2.5G/10G交換機，強化高頻寬、高穩定性與集中管理。

產業用4G/5G解決方案，要提供適用於運輸及各式產業垂直應用之連網設備，結合D-ECS雲端管理平台，提升遠端設備管理效率與連線品質監控。

