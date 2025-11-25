10月製造業測驗點續揚 台經院示警232調查、對美順差擴大成變數

台灣經濟研究院今公布10月製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點同步走高。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣經濟研究院今公布10月3大產業營業氣候測驗點，10月製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點同步走高。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台美關稅稅率天花板是20%，不太可能有更壞的情況，從測驗點來看，廠商偏向持平看待，但今年對美順差更擴大、232條款調查可能成為新戰場，也帶來不確定性因素。

10月製造業營業氣候測驗點91.37點，月增0.25點，續呈上揚但增幅有限，研判製造業對景氣看法維持不變，製造業仍呈現科技獨秀、傳產承壓。台經院表示，新興科技應用需求強勁，加上消費性電子新品帶動，10月電子及資通產品出口表現亮眼。然而，化學工業、鋼鐵業與金屬製品等傳統產業景氣仍偏弱，使製造業廠商對當月景氣的樂觀看法較上月明顯下滑。

談及台美關稅，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，如今關稅局勢大致底定，雖談判結果尚未出爐，但稅率天花板基本上不超過20%，不太可能有更壞的情況，從測驗點來看，廠商沒有看壞、也沒看好，偏向持平看待，但今年對美順差更擴大、232條款調查結果未定，也帶來不確定性。

10月服務業營業氣候測驗點88.42點，月增2.89點。台經院指出，隨百貨周年慶開跑，加上連假帶動出遊人潮，促使商場客流與聚餐旅遊需求回升，使得零售及餐旅業者較看好景氣表現。

10月營建業測驗點98.62點，上升1.69點，連續5個月走揚。台經院表示，10月公共工程進度順利，整體公共建設計畫經費達成率可達74%，但民間住宅建築工程量縮，景氣大致持平。展望後市，第四季進入公共工程趕工期，多項重大工程預計年底完工並辦理撥款，加上2026年公共建設預算大幅增加16.1%，另AI商機促使海內外高科技業者穩定推進建廠計畫，釋出相關廠房營建工程、機電及管道工程案，預期將挹注動能，未來半年營建業整體景氣可望趨於好轉。

