全家超商花115元買咖啡及零食 幸運中統一發票1000萬元大獎

全家便利商店本期（114年9-10月）統一發票開出2張1000萬元特別獎，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店本期（114年9-10月）統一發票開出2張1000萬元特別獎，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，兩位幸運兒分別在全家超商花148元購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食，及花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜，即幸運中統一發票1000萬元大獎。

特獎200萬元則開出2組，獎落於「全家」柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let's Café咖啡等商品即喜迎大獎。

頭獎20萬元有2位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出1組，獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。

