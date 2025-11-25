批中國GDP灌水惹怒習近平 國投證券經濟學家高善文「被離職」

去年12月曾公開批評中國經濟問題，並質疑過去3年中國GDP（國內生產總值）累計被高估約10個百分點的中國國投證券首席經濟學家高善文，已從該公司離職，原因不明。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中媒《中國證券報》24日報導，去年12月曾公開批評中國經濟問題，並質疑過去3年中國GDP（國內生產總值）累計被高估約10個百分點的中國國投證券首席經濟學家高善文，已從該公司離職，原因不明。

兼任國投證券旗下「國投產業研究院」院長的高善文，不但已從該公司離職，且在中國證券協會官網上，已查詢不到高善文的相關資訊。

高善文的最近1次公開露面是在今年9月18日，當時他以北大金融校友聯合會會長的身分，透過視訊方式向北京大學「全球金融論壇」的歡迎晚宴致詞。

高善文去年12月3日在深圳舉行的國投證券2024年度投資策略會上表示，可將COVID-19疫情後的中國社會概括為3句話：「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的年輕人、生無可戀的中年人」。

高善文解釋，老年人因預期退休金可按時足額發放，且未來每年能穩定成長，生活幸福感較高；相較之下，年輕人因預期收入下滑，就業困難、消費信心不足，形成消費萎縮，進而造成了經濟困難。

高善文並說，過去3年中國經濟成長與消費、投資的關係顯著偏離，且在2021年房地產泡沫破裂後，經濟增速並未顯著下滑，認為GDP增速可能每年都被高估約3個百分點，累計高估約10個百分點，而這10個百分點的高估，與城鎮就業累計損失的4700萬勞動力，約占城鎮就業人口10%，數字是接近的。

高善文在發表上述言論後，他的社群平台帳號就被封禁，但在國投證券的職位仍被保留。但《華爾街日報》今年1月報導，高善文去年12月12日又在美國華府的1場論壇上再度質疑中國GDP增速，並批評北京當局刺激經濟的努力是「機會主義的」，無法兌現自己的承諾，因而惹怒中國領導人習近平，並下令查處高善文。

