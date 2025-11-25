日本機場擠滿中國遊客要返國 航班滿座、人潮洶湧像春運

在中國政府抵制赴日旅遊下，近日日本機場擠滿回中國的遊客，中國遊客提前結束行程回國，航班滿座。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體報導，由於中日緊張關係不減，在中國政府抵制赴日旅遊下，近日日本機場擠滿回中國的遊客，中國遊客提前結束行程回國，航班滿座。人潮洶湧彷彿春運。

《極目新聞》報導，近日，多個中國國內網友發布影片稱，在日本多個機場，擠滿了返回的中國人，有的原計劃就是近期回國，但也有人選擇提前結束日常行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊。

航班管家DAST的最新數據顯示，截至11月24日10日時，已有12條中日航線取消所有航班。此前，國內已有多個航線發布《關於日本航線客票特殊處理的通告相關》。

11月24日下午，一位剛從日本東京返回中國福建的遊客向記者表示，她所搭乘的航班屬於滿座狀態。根據該中國遊客介紹，她是從日本成田機場飛回國內，到底計畫是11月23日回國。她有認識的朋友因為近期發生的事情選擇改變旅行行程，提前回國，「家裡人一直催，比較擔心安全」。

短片平台上，網友拍下中國人在日本機場候機等待回國的畫面，人潮洶湧彷彿春運一般。有網友表示，看到有關部門發布避免前往日本的消息後，選擇提前回國。

回國的遊客擠滿了日本機場，同時，前往日本的中國遊客則明顯減少。管家DAST的數據監測航班顯示，未來一週赴日計畫航班取消率將在11月27日達到21.6%，為1個月以來最高值。

