LTN經濟通》太子集團不止詐騙 還替中國滲透我友邦

中資相繼在帛琉投資，引發外界對「掠奪性投資」與地緣政治滲透的疑慮。（資料照，路透）

太子集團在帛琉進行「掠奪性投資」

〔財經頻道／綜合報導〕今年10月，美國司法部公布起訴案，柬埔寨跨國企業集團「太子集團控股」（Prince Holding Group）以電匯詐欺、洗錢與強迫勞動手法經營「殺豬盤」詐騙，同時也列為跨國犯罪組織（TCO），其中包含3名台灣籍人士與9家在台註冊公司。

陳志出生於中國福建，擁有英、柬國籍，美國司法部安全部門主管艾森柏格（John Eisenberg）形容他是「龐大詐騙帝國的幕後首腦」，其投資詐騙規模為歷來最大之一，並涉嫌行賄外國官員，透過網路博奕與加密貨幣挖礦進行洗錢。

美國財政部10月14日的新聞稿指出，美方與英國外交、聯邦和發展事務部（FCDO）密切協調，聯手對透過網路詐騙和洗錢等手段，以美國和其他盟國公民為目標的太子集團控股採取了互補行動。集團首腦陳志遭美國制裁並遭沒收資產，並依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

此外，美國財政部也重點關注了太子集團控股在「帛琉」（Palau）日益擴張的業務。該集團與已知的有組織犯罪團夥合作，租用一座島嶼並興建度假村。美國財政部採取此行動，是為了支持帛琉持續努力，防範源自中國的跨國犯罪集團的「掠奪性投資」。

在太平洋的碧海之間，帛琉看似遠離大國角力，卻正悄悄成為投資與影響力競逐的前線。近年來，中國背景資金與大型開發企業，包括太子控股集團，相繼在當地取得土地與興建度假村，引發外界對「掠奪性投資」與地緣政治滲透的疑慮。從海岸線的長租契約到錯綜複雜的跨境金流，帛琉社會逐漸意識到，這些投資不僅改變經濟面貌，更可能重塑外交方向。不少分析認為，這些組織更被中國政府利用來推動政治目的，企圖「動搖台帛邦交」。

位在柬埔寨金邊太子國際廣場。（資料照，法新社）

太子集團在帛琉投資可窺視美軍陸地

今年3月《自由亞洲電台》報導，台灣與帛琉政府均收到警告，指出來自柬埔寨企業集團「太子集團」的投資提議，對兩國的安全與主權構成威脅。美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）指出，太子集團「深度涉入跨國犯罪活動」，除此之外，其秘密的跨國關係也可能被北京利用，成為其在海外施加影響力的後門。

儘管太子集團向柬埔寨《金邊郵報》發表聲明，稱智庫的結論具有「誹謗性」，並否認集團在帛琉有任何投資。然而，根據《自由亞洲電台》取得的公司紀錄，太子集團首腦陳志被列為帛琉公司「Grand Legend International Asset Management Group Co, Ltd」（Grand Legend）的董事與持有該公司37.5%的股份。

《路透》今年4月的報導指出，陳志旗下的太子控股集團透過Grand Legend公司，與帛琉境內涉及組織犯罪的王國丹（Rose Wang）合作，在Kayangel州及帛琉國際機場周邊進行大規模土地租賃與投資，鄰近美軍基地或可俯瞰這些設施的土地，包括科羅港、帛琉機場以及雷達站，因而引發安全疑慮。

王國丹是帛琉的旅館業者，同時被外界認為具有跨國犯罪背景。她過去曾協助太子控股在帛琉建立營運據點，並負責Grand Legend的多項在地行政事務。她也在協助下促成該公司取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）長達99年的租約，用於規劃打造高級度假村。

美國駐帛琉大使Joel Ehrendreich表示，中國在帛琉採取的手法與其在太平洋其他地區所用的策略相同。他警告說，北京正利用有組織犯罪滲透帛琉，贏取政治領袖的支持，並在島上建立立足點。

2017年，中國國家旅遊局近日通知所有中國旅行社將台灣的邦交國梵蒂岡和帛琉從目的地清單中移除。（資料照，歐新社）

中國安全部門試圖買進帛琉報紙

帛琉的金融環境相對寬鬆，外國企業可以迅速註冊公司、租賃土地並進行跨境匯款。這本是小國吸引投資的方式，但也因此成為跨國灰色資本進出的「安靜通道」，而令人關注的是，部分金流與帛琉境內某些中資或中資背景企業有交集。

2023年，組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）公布調查指出，帛琉最老報紙「帛琉報」（Tia Belau）曾與一家公司簽署媒體合作協議，但該公司後來被發現與中國安全部門有聯繫。雖然交易最終未能完成，但這凸顯了中國試圖影響太平洋國家的努力。

「帛琉報」創辦人烏祿東（Moses Uludong）一直是帛琉推動與中國建立更密切關係的孤獨聲音。他在2018年受到帛琉當地中國商人邀約合作簽訂了一項協議，計畫成立一個新的媒體集團，他相信這將有助於恢復某種平衡，然而，他並未意識到，這個計畫背後的投資者與中國警察及軍方有關聯。

專家指出，這個案例展示了中國如何透過政治壓力和資金，影響包括媒體在內的當地精英，以擴展在太平洋地區的影響力。在像帛琉這樣承認台灣的國家，這些手段可能更加複雜。

帛琉社會不像大國那樣有龐大經濟體可以緩衝任何大筆資金的進出，一筆不乾淨的投資就足以撼動整個產業，一個犯罪集團的滲透甚至能左右政治人物的行為。中國在太平洋的外交攻勢已行之有年，從一帶一路到漁權合作，再到基礎建設援助，中國已在數個南太平洋國家取得深度影響。有人戲稱，中國跨國投資就是「帶著鈔票的外交」。

台灣國旗在帛琉一家超市外飄揚。（資料照，歐新社）

中國利用控管遊客 向帛琉施壓

帛琉的變化並不是一夜之間發生，而是從十多年前緩慢開始，最明顯的轉折點則出現在2018年之後。據《BBC》報導，幾年前，帛琉的船隻滿載遊客，許多來自中國，都被帛琉的潟湖和石灰岩洞穴吸引，飯店客滿，餐廳熱鬧非凡，漁夫們幾乎跟不上需求。

而且，這一切已成過去，當年的那波繁榮突然崩盤，事實上並非意外。2015年至2017年間，中國遊客佔據了該國約一半的訪客，然而，2017年北京下令旅行社停止銷售前往帛琉的旅行套餐，嚴重削減了當時該群島的主要旅遊來源。

帛琉官員認為這個訊息很明確，他們說，中國利用龐大的出境遊人群，作為向台灣邦交國施壓行動的一部分，試圖讓帛琉轉向北京的懷抱。當中國突然限制旅客前往帛琉時，帛琉旅館業者立即陷入恐慌，這也證明了中國能在短時間內對帛琉造成經濟壓力。

但這不僅僅是外交拉鋸戰，帛琉的位置使其成為世界強國尋求影響力的理想目標，它位於太平洋「第二島鏈」上，這是美國視為遏制中國軍事擴張並回應西太平洋任何侵略行動的關鍵前哨。因此，中國、台灣與美國之間的地緣政治權力鬥爭，正滲透到這個不到2萬人口的小國日常生活中。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）告訴《BBC》「無論我們做什麼，帛琉都會因為位置而成為軍事活動的中心」他表示，中國正利用旅遊作為政治工具，施壓自己的國家斷絕與台灣的關係。

美國國旗在帛琉的美國大使館外飄揚，帛琉的位置使其成為世界強國尋求影響力的理想目標，它位於太平洋「第二島鏈」。（資料照，路透）

帛琉政府限制高風險投資 降對中國依賴

中國對帛琉真正的影響力或許並非來自旅客，而是來自比遊客更快、更安靜湧入的資本。帛琉是台灣的邦交國，且長期與美國關係密切，這使得中資必須以更間接、更民間化的方式進入帛琉，商業投資也成為中國滲透帛琉及其他南太平洋島國的手段。中國企業接觸當地政治人物、提供「合作機會」、資助社區活動，並透過旅遊政策控制帛琉的經濟呼吸。

起初，投資案看起來只是單純的旅館或度假村建案，伴隨旅遊潮而來的是中國企業的土地收購、長租契約與興建申請。帛琉向來鼓勵外國投資，因此相關申請也未引起太多人注意。但疫情後旅遊崩盤，當地企業受衝擊劇烈，反使中資以更快的速度取得土地及建案控制權。

美國智庫「太平洋經濟學」建議帛琉政府完善投資環境，強化經濟韌性，防堵高風險投資，並鼓勵正向投資，例如台灣在帛琉投資飯店、澳洲對帛琉的太陽能電廠投資，以及美國在帛琉的基礎建設投資等，都是正向投資案例。

帛琉政府近年試圖加強審查，限制高風險投資，並增加與美國、台灣、澳洲的合作，以降低對中國的依賴。然而，帛琉的財政狀況並不強，政府收入大部分來自旅遊與美國援助。

隨著全球地緣政治局勢升溫，太平洋不再是世界邊陲，而成為新的戰略核心。美國、澳洲、日本、台灣與中國，都把太平洋視為未來十年的決戰舞台。帛琉因其地理位置，成為這場新冷戰中的前線島國。

美國在帛琉擴大軍事部署，強化雷達系統，並與帛琉簽署新的防衛協議，以確保中國無法在帛琉建立軍事或準軍事基地。台灣也透過醫療、教育合作加深與帛琉的連結。另一方面，中國則持續以經濟優勢滲透帛琉。帛琉的風景依然優美，但在美景背後，海潮正帶來新的故事，這個故事關乎土地、金流、外交，也關乎小國在大國競逐下如何尋找自己的位置。

