日圓對美元可能升值近10％ 大摩指出時間和原因

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利策略師表示，如果美國聯準會在美國經濟放緩跡象增多的背景下連續降息，日圓在未來數月內可能對美元升值近10%。

包括Matthew Hornbach在內的策略師在週日發佈的報告中寫道，目前美元兌日圓已明顯偏離其「公平價值」，如果兩者關係回歸正常，隨着美國收益率下滑推低公平價值，美元兌日圓匯率預計將在2026年第1季下跌。

摩根士丹利策略師指出：「日本的財政政策目前並不算特別寬鬆。」預計隨着美國經濟復甦、套利交易需求復甦，明年下半年日圓將再次面臨下行壓力。

儘管日圓近期疲軟，但摩根士丹利仍看漲。原因包括日本首相高市早苗的財政支出計劃可能導致日本財政惡化、對日本央行短期升息的預期減弱。

日圓本季度已對美元下跌5.6%，成爲G10國家貨幣中表現最差的貨幣。

摩根士丹利預測：2026年第1季美元兌日圓可能跌至約140水平，年底回升至約147。相比之下，日圓最新交投在156.65附近。隨着日圓徘徊在157附近，投資者越來越關注日本政府是否會出手干預匯市。

