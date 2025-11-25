00940橫掃投信賣超榜！這檔電子老將最慘 天天倒貨萬張起跳

00940橫掃投信賣超榜！老將大聯大最慘，天天倒貨萬張起跳。圖為大聯大董事長黃偉祥。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（25日）在台積電領電子股反攻下，指數終場漲407點，由於正值00940換股期，棄嬰與減持股則成為投資拋售對象，今前10大賣超中，除了國泰金與光寶科不是00940成分股外，其餘皆是，而8檔中又以大聯大最慘，已連續5天賣超皆是萬張起跳，雖然投信一路賣，但外資則反手一路接，在多空交戰下，今股價逆揚上漲2.52%，收65元，成交量為2.83萬張。

投信週二賣超前10大個股，依序為大聯大（3702）1萬6087張、萬海（2615）1萬4216張、中信金（2891）1萬2854張、元大金（2885）1萬709張、日月光投控（3711）8157張、光寶科（2301）8058張、陽明（2609）7231張、聯電（2303）6910張、國泰金（2882）5663張、兆豐金（2886）5244張。

