台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師延押禁見2個月

台積電前工程師陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）因涉違反國安法，法院裁定延押禁見2個月。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為了改善2奈米製程蝕刻機台表現等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，高檢署8月間將3人依違反國安法起訴，移審後，智慧財產及商業法院合議庭於9月1日裁定3人羈押禁見3個月，由於羈押期限將屆滿，合議庭今裁定3人自12月1日起延押禁見2個月。

合議庭認為，3人犯嫌重大，雖於法院訊問時坦承犯行，但對所涉犯罪情節、手段、目的供詞，確曾前後所述不一，並對犯罪細節避重就輕，且檢察官已當庭表示本案尚在追查東京威力科創股份有限公司等涉案共犯，加上3人曾為同事關係，案發後均有刪除通訊軟體對話紀錄疑湮滅證據舉措，有串、湮證之虞。

合議庭並認為，3人所涉犯罪情節是擅自拍攝而重製內含台積電公司內部關於製程、技術等可用於生產或經營的營業秘密資訊，其中部分資訊涉及國家核心關鍵技術，而此類犯罪事實的調查，需勾稽比對相關通訊軟體對話紀錄、電磁紀錄與共犯間供述，釐清確認全案犯罪細節，原羈押原因現仍存在，且3人所涉犯罪不僅損及個別企業利益，並危及國家整體安全，仍有繼續羈押必要。

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，因此以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料2024年底最終測試沒過關而「掉單」。

檢方查出，從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳嫌，疑因績效壓力等，從2023年8月起至今年5月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

據了解，陳之所以「劍走偏鋒」起初可能是害怕「掉單」、改善機台表現良率、希望通過測試等原因，2024年「掉單」後可能是為了爭取最先進製程供應機會等原因，預先起跑做準備，其中，吳共讓陳拍資料3次、戈1次，陳事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

據了解，檢調並未發現3人有拍機密換報酬等情形，陳嫌坦承因擔心掉單影響工作而找上過往同事幫忙；至於吳、戈兩人都是陳的過往同事，其中，陳過往對戈有照顧、指導關係，但如今3人都因此觸犯重罪失去工作，得不償失。

