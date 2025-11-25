自由電子報
日智庫：台積電、三星助攻 2027年美國先進晶片占比增至17％

2025/11/25 16:29

由於美國2022年公布「晶片與科學法案」，鼓勵台積電和三星電子直接赴美投資，2027年美國在先進晶片的市占率將由2023年的12%增至17%，擠下南韓，居全球第二高。（路透合成照）由於美國2022年公布「晶片與科學法案」，鼓勵台積電和三星電子直接赴美投資，2027年美國在先進晶片的市占率將由2023年的12%增至17%，擠下南韓，居全球第二高。（路透合成照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《每日經濟新聞》報導，根據三井物產全球策略研究所（MGSSI）最新發布的報告，由於美國2022年公布「晶片與科學法案」，鼓勵半導體產業回流，到2027年美國在先進晶片的市占率將由2023年的12%增至17%，擠下南韓，居全球第二高，僅次於台灣。

報導指出，美國藉由對國內晶片業的大力支持，如今已成為吸收半導體投資與技術的「黑洞」，尤其是美國鼓勵台積電和三星電子直接在美國投資，從中獲益良多。

據三井物產旗下智庫MGSSI發布的「先進半導體領域的霸權之爭」報告，2023年全球先進半導體產量的占比排名依序為台灣68%、南韓和美國各以12%並列第二、中國8%；預計到2027年，美國將增至17%，日本將由0增至4%，南韓增至13%，台灣降至60%，中國則降至6%。

這項變化係因美國於2022年公布「晶片與科學法案」，吸引台積電和三星電子直接在美國投資設廠生產先進晶片，大大增強了美國的半導體製造生態系統。日本政府也砸巨資大力扶植Rapidus生產先進晶片。而中國因為美國的半導體出口管制措施，使得先進晶片占比下降。

報告指出，由於美國實施半導體出口管制措施，限制中國取得極紫外光（EUV）微影機，中國難以在先進晶片取得突破，中國將把重心轉向大規模生產傳統晶片，將進一步加強其在這個領域的優勢，可能增加全球對中國依賴的風險。

