00940「3老3新」買好買滿！這檔老將超狂 連8天穩居投信買超王

2025/11/25 16:11

00940「3老3新」買好買滿！富邦金老將超狂，連8天穩居投信買超王。（資料照）00940「3老3新」買好買滿！富邦金老將超狂，連8天穩居投信買超王。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（25日）在台積電領電子股反攻下，指數終場漲407點，而00940也持續狂補貨，其中又以「3老3新」最吃香，全入前10大買超榜，而上榜中又以老將富邦金最吸金，已連8天穩居榜首，雖然外資持續倒貨，但投信買超力道強勁下，股價已連2紅，今收92.9元，漲0.98%，成交量7.7萬張。

00940老將除了富邦金外，華航與統一也上榜，至於新兵則有彰銀、永豐金與金寶。

投信週二買超前10大個股，依序為富邦金（2881）4萬6273張、彰銀（2801）1萬2409張、永豐金（2890）1萬2137張、華航（2610）6841張、金寶（2312）5217張、京元電子（2449）4746張、台新新光金（2887）3891張、統一（1216）3176張、台灣大（3045）1834張、華南金（2880）1814張。

