驊陞營運雙引擎點火 2026年業績獲利再拚新高

驊陞董事長陳宏欽指出，公司與全球三大頂尖半導體繪圖晶片廠商保持多年密切策略夥伴關係。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠商驊陞科技（6272）8月26日經證交所通過初次上市申請案，近期展開掛牌程序，管理層持續強化高階顯示卡傳輸介面領域，同時鎖定車用電子產品長期且穩定的成長貢獻，在在二大營運主軸推動之下，預估2026全年營收可望年增雙位數百分比，連帶獲利有機會再創高峰。

驊陞成立於1990年，1998年公開發行，為電子產業鏈中游的連接器製造商，深耕智能電子與車用電子零組件兩大應用領域；在車用電子零組件領域方面，驊陞銷售客戶主要是中國知名汽車品牌廠，除了一階供應商（Tier1）的市場地位，也同時具備二階供應商（Tier2）資格，透過全球知名汽車組裝廠將部分產品銷售予終端車廠

以智能電子零組件領域而言，驊陞產品包括DisplayPort（DP）、HDMI、USB Type-C、無線傳輸等高速影音及資料傳輸介面，可分別應用於AI GPU、AI伺服器、行動支付使用的銷售時點情報系統（POS）設備、智慧物聯網（AIoT）與網路通訊與工業設備及醫療電子設備等連接器產品，銷售客戶主為全球知名POS設備商及電腦品牌廠等。

董事長陳宏欽指出，公司也與全球三大頂尖半導體繪圖晶片廠商保持多年密切策略夥伴關係，在AI元年即取得市場先機，透過成為DP 2.1產品規格制定者之一，成功因應全球GPU大廠推出具有生成式AI功能之新一代顯示卡需求，成為RTX 50系列顯卡Enh DP2.1連接器關鍵零組件的首選供應商。

驊陞2025年前三季營收30.62億元，較2024年同期成長41.28%，主要受惠於生成式AI帶動整體市場需求成長，公司作全球圖形處理器（GPU）大廠供應商，帶動整體獲利大幅成長，前三季每股盈餘為2.94元，高於2024年同期的1.27元，並已超越2024全年獲利，預估2025年度營收及獲利可望再創高峰。

展望未來，陳宏欽說，公司已在DP2.1產品規格上完成廣泛布局，使整體產品線更加廣泛且多元，且建立技術門檻。同時，集團已積極投入下一世代傳輸介面研發，包括次世代DP、HDMI 2.2、PCIe Gen6/Gen7連接界面及高頻無線模組等，均陸續有新產品開發完成，有助於維持AI、高速運算及物聯網市場等高頻高速產品領域的競爭優勢。

陳宏欽提到，驊陞科技自主開發的HDMI Cat 4 母座連接器，已正式通過HDMI協會的嚴格審核，並成功登錄於HDMI官方網站。此項成果不僅代表公司技術實力再次獲得國際認可，也為後續切入高階影音與高速傳輸市場奠定更堅固的基礎。整體而言，驊陞產品研發方向與未來市場脈動一致，有利掌握營運契機。

陳宏欽強調表示，驊陞未來將持續以創新驅動科技、前瞻嵌入佈局、智造賦能未來為核心，深化國際客戶合作關係，推動產品結構升級與營運規模擴大，穩健推進成長步伐，期望保持競爭優勢、專注市場潮流，為股東創造長期穩健價值。

