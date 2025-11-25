雲豹能源旗下台普威深耕日本儲能市場 導入「台日整合」合作架構

受邀巴西貝倫COP30綠區（Green Zone），台普威總經理馮浩翔以台灣儲能發展為例，向國際展示一套能真正落地、能抵禦災害、能讓再生能源穩定併網的能源架構，引起與會者關注。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）宣布旗下儲能系統整合商台普威積極深耕日本儲能市場，導入「台日整合」的合作架構，同時更受邀巴西貝倫COP30綠區（Green Zone），台普威總經理馮浩翔以台灣儲能發展為例，向國際展示一套能真正落地、能抵禦災害、能讓再生能源穩定併網的能源架構，引起與會者關注。

馮浩翔指出，如果沒有儲能，再生能源不可能穩定；沒有穩定的電網，便不可能真正邁向SDGs與淨零。面對全球地震、極端氣候與能源供應壓力，電網需要的不只是更多綠能，而是一套具備調節能力的系統，而台灣正好提供這樣的示範，他點出2024年4月3日，強震造成全台3.2GW發電跳脫，儲能系統在1秒內補上510MW，協助穩住頻率，避免全台大斷電，這個案例被視為亞太最具代表性的儲能成功示範，也成為COP30場內被多國代表詢問的焦點。

請繼續往下閱讀...

馮浩翔認為，台普威近年也積極深耕日本市場，導入「台日整合」的合作架構。透過日本子公司REENS，打造符合當地法規的工程與運維體系，同時由台灣技術團隊提供EMS與即時系統監控支援，使儲能不只是部署，而是真正能夠融入日本市場結構。多年的市場開發經驗，也讓台普威能從土地許可、併網申請，到JEPX、EPRX與容量市場策略提供完整服務，協助案場提升效率並縮短時程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法