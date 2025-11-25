泓德能源首座日本儲能案場商轉進軍電力市場 首年電力交易營收估達20億日圓

星星電力首座海外儲能案場「日本北海道Helios 50MW儲能案場」今日上線投入日本電力批發市場，至2026年底首年電力交易營收可達20億日圓。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）旗下國際電力服務管理商星星電力宣布，旗下首座海外儲能案場「日本北海道Helios 50MW儲能案場」今（25）日正式上線商轉，並投入日本現貨批發市場，後續將投入調頻市場及容量市場，預估至2026年底首年電力交易營收可達20億日圓，泓德集團亦規劃未來3年在日本推進總計3.26GW儲能容量開發，由星星電力代操電力交易，建立以儲能參與電力市場為核心的營運體系。

星星電力指出，Helios預計於2026年第二季投入日本需給調整力交易所（EPRX），進一步參與日本電力系統調整與備轉機制，協助維持電網穩定並提升案場收益。EPRX涵蓋五項基礎商品與複合型商品，對反應速度、持續時間與可用性皆有高度要求，操作複雜度高，星星電力將持續透過Star Trade平台打造各項交易策略，中長期則以2028年進入日本容量市場為目標，鎖定具政府補貼性的穩定收入來源，建立完整的儲能商業模式，強化案場獲利與現金流穩定性。

Helios儲能案場由泓德集團持股90%，由泓德日本負責資產管理，星星電力持有並擔任市場操作與交易決策角色，展現集團在資產與電力服務之間的跨國整合能力。泓德集團在日本2026年開工量體達191MW，預計至2028年累計超過1GW儲能容量上線營運，未來將全面由星星電力代操投入市場，持續擴展日本儲能布局，深化對再生能源導入與電網穩定的貢獻，進一步強化在日本電力交易市場的主導地位與資源調度能力。

