台積電產能告急 三星撿到便宜吸引「這類型客戶」？外媒直言需克服「1條件」

〔財經頻道／綜合報導〕台積電的訂單供應充足，2025年第3季度，台積電營收達331億美元，顯示其晶片出貨量龐大。台積電董事長魏哲家日前表示，整體而言，晶片需求遠超供應，台積電產能相當不夠。對此，外媒報導，台積電的產能缺口將讓三星搶到與台積電沒有長期合約的潛在客戶，如果三星能克服晶圓良率的疑慮，就能為公司帶來新契機。

魏哲家指出，就目前情況來看，台積電的晶片需求量是其現有產能的三倍。這並非好兆頭，因為任何小問題都可能導致晶片產能瓶頸，進而大幅減少採用台積電晶片的熱門科技產品的供應。

phonearena報導指出，採用5奈米、3奈米和2奈米等先進製程製造的晶片，在台積電的產能缺口較大，台積電目前的晶片產量遠遠不夠。那些幸運地與台積電簽訂了長期合約的客戶，例如大客戶蘋果、高通、輝達、超微、聯發科和博通，可能不像其他公司那樣擔憂。而那些沒有合約的潛在客戶，則可能必須等待很長時間，直到產能釋放，才能獲得台積電的晶片。

例如，輝達對人工智慧晶片的強勁需求，可能導致台積電幾乎沒有空間接受大量採用先進製程的非合約訂單。那些被拒於門外的客戶可以轉而選擇三星晶圓代工。

儘管台積電今年第2季佔據70.2%的半導體代工市場，這其中也有一些原因。三星晶圓代工的市佔率為7.3%，遠遠落後於台積電，位居第二。中國最大的晶圓代工廠中芯國際以5.1%的市佔率排名第三。

三星晶圓代工廠的良率低讓一些晶片設計商望而卻步。過去由於三星晶圓代工廠的良率低，高通停止驍龍8 Gen 1的生產。在對規格進行了一些修改後，高通轉而委託台積電生產驍龍8+ Gen 1；此後，高通一直與台積電保持合作關係。

去年，三星被迫以4億美元購買額外的驍龍8 Elite 應用處理器 （AP）。這筆資金的支出源自於三星晶圓代工3奈米製程良率低下，導致無法及時生產足夠的Exynos 2500應用處理器，以滿足2025年旗艦Galaxy S25系列的需求。如今，隨著三星晶圓代工良率的提升，性能強勁的十核心 Exynos 2600 應用處理器預計將在部分地區的Galaxy S26和Galaxy S26 + 上投入使用。

關鍵問題在於，目前先進製程的產能短缺是否會讓一些製造商感到絕望，以至於他們願意冒險選擇其他代工廠，而不是台積電。畢竟，台積電訂單爆滿絕非偶然。然而，目前的情況或許正是三星晶圓代工所需要的契機。

