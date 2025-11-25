7-ELEVEN聖誕福袋曝光 最大獎保時捷、黃金、世界棒球經典賽東京門票

迎聖誕節商機，7-ELEVEN高達45款聖誕福袋將於12月2日開賣，一口氣推出45款福袋，集結9大人氣IP，全台限量13萬個。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎聖誕節商機，7-ELEVEN高達45款聖誕福袋將於12月2日開賣，一口氣推出45款福袋，集結9大人氣IP，全台限量13萬個，最大獎為保時捷休旅車，還有黃金、百萬點數以及2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組。

統一超商表示，此次7-ELEVEN聖誕福袋結構共有45款千元預算以內的超值選擇，集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇以及DINOTAENG等9大人氣IP。

分別推出399元的「抽繩大托特包」、「絨毛開窗提袋」2種組合，499元則有「抽繩托大特包+立體絨毛擦手巾」、「抽繩大托特包+大臉化妝包」、「絨毛開窗提袋+大臉化妝包」 3種組合。

還有新增899元的「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被」以及999元超值「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套」、「54L桌板兩用大摺疊購物車」以及「17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘」等3種組合，滿足粉絲蒐集喜好。

每款福袋皆附有品牌優惠券與抽獎序號，購買福袋價格越高、獲得的抽獎序號越多，大獎包含頭獎保時捷Macan一台、貳獎為甜蜜約定5兩黃金2名，另外12月2日至8日連續7天每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，以及福袋集點GO抽2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組。

12月2日上午11點起OPENPOINT APP限定開賣的5款野獸國聯名玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔（存錢筒）及史迪奇「倒數月曆」，線上線下福袋皆保證贈送市價超過5000元的跨品牌通路優惠券。

7-ELEVEN自2022年起已連續4年推出聖誕禮物福袋，每每推出締造億元商機，觀察歷年福袋銷售，包袋類結構因價格好入手、款式多元成為銷售前段班，預期今年12月2日開賣可望再掀起粉絲們搶購熱潮。

