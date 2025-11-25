晶睿攜手中興大學 復育種瓜溪生態

晶睿以「安全地圖」行動落實企業永續。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕安控大廠晶睿（3454）今日指出，今年「安全地圖」活動首次遠離城市社區，前進自然，到南投縣國姓鄉種瓜溪，攜手中興大學社會責任「環境韌性與永續（USR）」團隊，還有以AI大數據推動精準農業的合作夥伴DATAYOO悠由數據，展開「復育種瓜溪 生態安全地圖」任務。

晶睿也說，導入安防解決方案監測生態，成功捕捉到保育類動物食蟹獴覓食的珍貴影像；同時，號召員工移除外來入侵種、復育原生植物，並開挖生態池，持續將永續行動理念融入安防本業，從守護人類安全推展至守護棲地與生物多樣性。

晶睿一直注重企業社會責任，每年舉辦「安全地圖」永續活動以幫助社區。晶睿總經理廖禎祺表示，公司以關懷作為品牌催化劑，這次『安全地圖』活動，晶睿攜手中興大學USR團隊，將關懷、守護社會安全的初心，轉化為對溪流生態系與野生動植物保育的投入，讓科技成為人與自然共好的基礎設施。

晶睿發言人暨企業品牌永續室處長謝邦彥表示，安全地圖活動從鄰里社區、教養院、學校、歷史聚落，到種瓜溪，累積上百人次的公司員工一起健檢各場域、提出安全解決方案。

晶睿指出，透過這些實踐，公司將「安全」的定義從單純守護人，延伸至守護動植物與棲地，看見了安全的多元面向。未來，我們將持續號召產業跨界合作，以安防專業為基石，更廣泛地擴大社會影響力，創造更具包容性的安全價值與樣貌。

