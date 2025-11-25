自由電子報
聯邦銀、一銀主辦越南CITY LAND集團4300萬美元聯貸 超額認購1.7倍

2025/11/25 14:13

聯邦銀行攜手一銀辦理越南CITY LAND集團聯貸案。（業者提供）聯邦銀行攜手一銀辦理越南CITY LAND集團聯貸案。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行宣布攜手第一銀行胡志明分行、河內分行，辦理越南「CITY LAND」不動產集團4300萬美元聯貸案，該資金將用於支持該集團富國島大型複合式開發案建設使用。本次聯貸案獲得9家台資行庫共同響應，最終募集7300萬美元，超額認購1.7倍。

此案是聯邦銀行2023年與越南工商銀行（ VietinBank）德國分行共同主辦「CITY LAND」不動產集團5700萬美元聯貸案後，本次再度與一銀合作成功募集。

聯邦銀行指出，「CITY LAND」集團成立於2003年，是一家整合土地開發、建築、設計、飯店管理、教育、醫療的綜合建設企業，過去主要以胡志明市不動產開發銷售為主，近年看好越南都市開發及觀光業發展潛力，積極拓展河內市及富國島不動產投資建設。富國島複合式開發案總面積達173公頃，將用於建設包含高級飯店、社會住宅及度假村等相關設施，為「CITY LAND」集團跨足休閒旅遊產業指標性開發案。

聯邦銀行副總經理洪劉麟表示，為響應政府新南向政策，該行自2020年起即將越南視為海外布局的重要據點，積極與當地金融機構及企業建立合作夥伴關係，深化跨境金融服務。

展望未來，聯邦銀行表示，將持續拓展東南亞市場，透過國際聯貸、自貸案與策略合作，強化臺越雙邊聯結，打造更具深度與廣度的國際業務網絡，實踐「深耕越南、布局亞洲、前進世界」的整體願景。

