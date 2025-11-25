傳台積電2奈米報價不會貴得離譜 蘋果等大客戶可鬆口氣 外媒曝原因

傳台積電2奈米晶圓的成本增幅較低，這對蘋果、高通等大客戶來說是好消息。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米製程的晶圓成本估計為每片3萬美元，對於計劃在2026年採用這項下一代技術的客戶來說，無疑是一筆不小的開支。wccftech引述爆料者報導，有傳言稱這些數字被誇大了。實際上，相較於目前的3奈米（N3P），台積電2奈米（N2）製程在功耗（Power）、效能（Performance）和面積（Area）方面的提升有限，也就是2奈米晶圓的成本增幅較低，這對蘋果、高通等大客戶來說是好消息。

據微博用戶Smart Chip Insider爆料稱，多款2奈密晶片組的研發進展順利，預計將於2026年發布。雖然該爆料者並未明確提及任何將採用台積電N2製程的公司或名稱，但他提到了PPA（功耗、效能和面積）方面的有限改進。爆料者表示2奈米晶圓的價格不會過高。

對蘋果、高通和聯發科等公司來說，這無疑是個好消息。它們不僅要為使用台積電的2奈米製程支付巨額費用，還要承擔記憶體價格上漲帶來的額外成本。目前已知，蘋果的A20和A20 Pro將是業界首批採用這種新型製程製程的晶片，隨後是驍龍8 Elite Gen 6和驍龍8 Elite 6 Pro，而天璣9600也將加入這一行列。

說到N2製程，它相比N3E製程僅提升15%的性能，功耗降低幅度最高可達30%。考慮到這些差異，從N3P製程升級到N2製程的優勢並不明顯，幾乎證實了爆料者關於功耗、性能和面積方面提升不大的說法。

報導最後指出，即使2奈米相較3奈米的這些效能提升，對台積電的客戶來說也是有利的，業界還是希望未來的2奈米晶片組不會貴得離譜。

目前尚無具體晶圓報價公布，若台積電能以高良率與彈性設計降低N2成本，將有助延續製程領先的地位。

