Fed官員放鴿美元回落 新台幣先升後貶、暫收31.464元

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）官員放鴿，市場對Fed降息預期升溫，激勵美股收紅，台股今日也在台積電領軍下跳空開高，不過隨著日、韓股市開高走低，台股漲點也出現收斂，新台幣兌美元匯率則再度上演先升後貶戲碼，股匯走勢仍呈分歧，中午暫收31.464元、貶值1.7分，台北外匯經紀公司成交量8.32億美元。

繼紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）一席「Fed短期內仍可能降息」言論後，週一Fed理事華勒（Christopher Waller）也表示，美國就業市場仍顯疲弱，足以支撐12月再降息1碼。Fed官員陸續放鴿，市場降息預期明顯升溫。根據芝商所FedWatch工具，12月降息機率由上週約3成飆升至逾8成，一度使美元回落，美元指數一度逼近100大關。

新台幣匯價一早先反映美元走弱，以31.42元開出、升值2.7分，隨後在買賣盤拉鋸下走勢震盪，早盤最高升抵31.405元、最低觸及31.476元，未脫離前一交易日區間。今日能否終結連續10個交易日的貶勢，仍要看外資動向與央行態度。

主要亞幣方面，在日本官員口頭干預後，日圓續在156兌1美元附近整理；韓元則再度破底，最低觸及1479.26、再度逼近金融海嘯低點，雖早盤略有回升，整體走勢依舊疲弱。

