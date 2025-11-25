年薪155萬全給妻管！63歲男月僅拿6千節儉過日 退休前「1真相」讓他崩潰

日媒以真實案例揭示，即使一生節儉，也可能因家庭溝通不足、資產分配不當而在退休時面臨危機。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使辛苦工作、過著節儉生活，很多上班族仍堅持「一切都是為了家人」，然而，當接近「自由退休」階段時，卻可能陷入意想不到的陷阱。日本一名63歲男子辛苦打拚45年，儘管巔峰時期年薪約為780萬日圓（約新台幣155萬元），卻把錢都交給妻子管理，自己月拿3萬日圓（約新台幣6千元）零用錢，節衣縮食只為迎接安穩退休，卻在一個平凡夜晚被現實狠狠打臉，多年積蓄幾乎化為烏有。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，東京一名63歲的鈴木先生（化名）在建築材料公司服務45年，從地方高中畢業後來到東京，咬牙努力工作，從未轉職。多年來，他以微薄的零用錢過日子，努力供養家庭，堅信自己正一步步靠近自由與安穩的退休生活。

他的妻子靠兼職維持生計，養育2個孩子。鈴木先生的年收入巔峰時期約為780萬日圓（約新台幣155萬元），由於要支付托兒費和房貸，他們每個月各自的生活費通常只有3萬日圓（約新台幣6千元）。午餐時，他常帶了2個自製飯糰，飲料和小菜則從便利商店買來，他盡量減少買衣、理髮、外出用餐和參加聚會的次數，他就這樣節儉地生活了幾十年。儘管如此，鈴木仍然堅持工作，因為他相信自己很快就能自由退休。

然而，這位辛苦一生的上班族退休前，最終卻在一個普通的夜晚，被震撼告知多年累積的生活儲蓄已幾乎耗盡，帳戶僅剩350萬日圓（約新台幣70萬元），這一數字讓他目瞪口呆。

鈴木曾認為妻子是可靠的家庭理財者，而自己只需以月3萬日圓的零用錢維持生活即可。事實卻完全不同。為了供兩名子女就讀私立大學，家庭積蓄早已被花光；子女成年後，妻子開始將錢花在自己的娛樂與興趣上，包括社交聚餐、名牌購物與偶像活動。更糟的是，她還在社群媒體上參與投資活動，初期有小額收益，但一旦出現虧損，為了挽回而不停投入，最終遭遇詐騙，錢財化為泡影。

鈴木回想當時表示「如果至少早一點告訴我就好了」，語氣中充滿無奈。然而，長期缺乏溝通，他自己對家庭財務的掌握幾乎為零，面對現實，他不得不考慮繼續工作或出售房產以維持生活，原本期待的安穩老後夢想，瞬間破滅。

專家指出，像鈴木這樣的案例並非個案。許多辛勤工作的人，即使一生節儉，也可能因家庭溝通不足、資產分配不當而在退休時面臨危機。節約和努力賺錢固然重要，但長期穩定的退休生活更需要家庭成員間的對話和計劃性資產管理。

鈴木的經歷提醒所有上班族，再努力工作，也必須了解家中財務全貌，唯有做好溝通與資產規劃，才能確保多年打拼換來的老後生活，不會在一夜間化為烏有。

