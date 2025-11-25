焦點股》穩懋：矽光子概念夯 連兩日漲停

矽光子概念夯，穩懋連兩日漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到矽光子概念股股價大漲之故，砷化鎵穩懋（3105）也連兩日攻上漲停，今來到134元，截至11:31分為止，穩懋成交量逾2.4萬張，漲停委買張數超過2400張，投資人笑稱，賣掉南科廠再加上減損中國養豬事業後，穩懋股價變得「從從容容、游刃有餘」。

受惠南科廠處分利益與美系手機客戶新機挹注，穩懋第三季單季稅後盈餘10.7億元、年增達369%，每股稅後盈餘（EPS）2.52元，成功由虧轉盈；穩懋法說會也指出，AI運算需求正快速推升雷射光源與光通訊元件需求，HBT與pHEMT技術在產業中具備優勢，且PA產業的復甦力道正持續增溫，看好第四季營收持續成長。

請繼續往下閱讀...

觀察三大法人動態可發現，外資連兩日買超穩懋合計1932張，主力昨日買超1517張，買超券商以凱基台北、港商野村、富邦營業為主；法人分析，台股大漲以來，穩懋股價漲幅並不高，且籌碼相對穩定、乾淨，再加上矽光子概念股持續發威，資金湧入相關概念股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法